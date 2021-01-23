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防疫小圓貼亂貼基隆燈桿變花柱清不完 小心最高罰6千元

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
防疫小圓貼亂亂貼基隆市府周遭清不完，小心最高罰6千元。記者游明煌／攝影
防疫小圓貼亂亂貼基隆市府周遭清不完，小心最高罰6千元。記者游明煌／攝影

因新冠肺炎疫情，進入基隆市政府都必須量測體溫，沒有異常的會給小圓貼識別，市府員工及洽公民眾等所有進出人員都要嚴格管控。但有民眾發現，市府周遭被亂貼，滿布小圓貼，環保人員清不勝清。環保局說，亂貼可依違反廢棄物清理法告發，裁處1200到6000元。

有民眾發現市政府、文化中心、圖書館外的電線桿、燈桿、號誌桿、變電箱、電話亭，甚至牆壁、樹葉上，都被民眾貼上防疫小圓貼紙，有多根在路口的燈桿被貼好幾十個，滿滿都是，五顏六色，都是民眾離開市府、文化中心後，就從衣服上撕下來，隨手亂貼在上面。

有民眾今天反映說，民眾要有公德心，這樣隨手亂貼，除了造成環境髒亂、景觀難看外，也擔心會不會有防疫破口？如果又被其他人觸摸，會不會有傳染問題？

市府環保局長賴煥紘表示，清潔人員平時主要針對小廣告清除，最難處理的就是背膠，清理不易，確實也有發現很多小圓貼，都會一起清除，小圓貼也有背膠，清理不易，盼民眾發揮公德心，將小圓貼紙妥善丟棄。

他說，小廣告物可依上面的公司名稱、電話依違反電信法處以停話，並依違反廢棄物清理法告發；防疫小圓貼雖然沒有電話不是廣告物，如果亂丟被查獲，仍可依違反廢棄物清理法汙染定著物來告發，可處1200到6000元，提醒民眾注意，不要再隨手亂貼了。

防疫小圓貼亂亂貼基隆市府周遭清不完，小心最高罰6千元。記者游明煌／攝影
防疫小圓貼亂亂貼基隆市府周遭清不完，小心最高罰6千元。記者游明煌／攝影

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