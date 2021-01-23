防疫小圓貼亂貼基隆燈桿變花柱清不完 小心最高罰6千元

因新冠肺炎疫情，進入基隆市政府都必須量測體溫，沒有異常的會給小圓貼識別，市府員工及洽公民眾等所有進出人員都要嚴格管控。但有民眾發現，市府周遭被亂貼，滿布小圓貼，環保人員清不勝清。環保局說，亂貼可依違反廢棄物清理法告發，裁處1200到6000元。

有民眾發現市政府、文化中心、圖書館外的電線桿、燈桿、號誌桿、變電箱、電話亭，甚至牆壁、樹葉上，都被民眾貼上防疫小圓貼紙，有多根在路口的燈桿被貼好幾十個，滿滿都是，五顏六色，都是民眾離開市府、文化中心後，就從衣服上撕下來，隨手亂貼在上面。

有民眾今天反映說，民眾要有公德心，這樣隨手亂貼，除了造成環境髒亂、景觀難看外，也擔心會不會有防疫破口？如果又被其他人觸摸，會不會有傳染問題？

市府環保局長賴煥紘表示，清潔人員平時主要針對小廣告清除，最難處理的就是背膠，清理不易，確實也有發現很多小圓貼，都會一起清除，小圓貼也有背膠，清理不易，盼民眾發揮公德心，將小圓貼紙妥善丟棄。