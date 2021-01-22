因應防疫需求 花蓮校園寒假不開放

花蓮縣政府今天宣布，審酌疫情升溫，決定寒假期間校園不對外開放，盼有到校園運動習慣的民眾體諒；也要求學校，若寒假期間要辦理集會活動，要依中央流行疫情指揮中心的指引，做好完善防疫措施。

縣府今晚宣布，有鑒於國外嚴重特殊傳染性肺炎疫情更嚴峻，而國內維持253天的本土零確診也在日前破功，因此做出決定，寒假期間縣內校園不開放給一般民眾使用，開學後則配合中央疫情指揮中心政策適時調整，請民眾包涵體諒。

縣府表示，寒假期間校園仍有許多活動進行，家長擔心若對外開放，可能會成為校園防疫的破口，因此，在國內疫情尚未趨緩前，為確保師生安全，有必要做出校園不開放的決定，以降低校園防疫壓力與家長的疑慮，已請學校妥善與周邊住戶溝通。

教育處也提醒教職員生，連續假期時，應儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，維護自身健康。