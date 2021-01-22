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宜蘭縣政府小內閣異動 勞工處長民間企業家接任

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府今下午公布人事異動，民政處長、勞工處長人事調整。記者張議晨／攝影
宜蘭縣政府今下午公布人事異動，民政處長、勞工處長人事調整。記者張議晨／攝影

宜蘭縣政府今下午發布新人事命令，現任民政處長游宏隆轉調參議，原職由勞工處長吳志宏接任，至於勞工處長，則自民間覓才，由蘭陽文教基金會董事林文裕接任。

49歲的吳志宏，曾任文化局人事室主任、羅東鎮公所人事室主任、本府秘書、參議、秘書處長、勞工處長；林文裕則為政務任用，林學歷為宜蘭農業工業職業學校，經歷為民間企業家，曾任五結鄉奠安宮總幹事、副主任委員、縣府縣政顧問、蘭陽文教基金會董事。

宜蘭縣政府說，縣府小內閣的微幅調整，主要是配合整體縣政推動，民政處及勞工處的相關業務，對縣民福祉來說都非常重要；藉由人事的局部變動，希望能強化縣府團隊的經驗交流及共識凝聚，持續追求縣政進步與民眾肯定。

羅東 文化局 內閣

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