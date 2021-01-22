台東非防疫旅館 即起居家隔離或自主管理者婉拒入住

國內疫情持續升溫，台東縣市內非防疫旅館即日起，若發現居家隔離或自主健康管理期的客人，或入住登記時發燒逾37.5度的遊客，將婉拒入住，但房客可選擇延期入住或退還訂金。

台東縣觀光協會理事長、鹿鳴酒店董事長潘貴蘭說，去年2月起至今，縣內飯店旅宿一直維持入住房客量體溫、戴口罩、洗手消毒及實名制登記等防疫作為，嚴格遵守政府相關防疫規定。

她說，每一家業者不僅都有加強飯店內公共設施防疫消毒，對於員工清潔衛生，也要求量體溫、消毒及戴口罩，縣府也會不定時進行抽檢，防疫是沒有問題的。

不過，隨著近期疫情升溫，潘貴蘭說，防疫期間縣市內所有非防疫旅館，都會請客人填健康聲明書，並實施量測體溫等防疫措施，若發現有居家隔離或自由健康管理期的客人或入住登記時發燒逾37.5度的遊客，台東各飯店為顧全所有房客健康，都會婉拒入住，但房客可選擇延期入住或退還訂金。

台東縣政府表示，目前仍依照中央流行疫情指揮中心規定，要求民眾進入公家機關應佩戴口罩，此外，也要求各機關單位落實每天單位環境清潔消毒作業。