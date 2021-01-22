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拚防疫！宜蘭組防疫消毒大隊 春節前完成全縣大消毒
新冠肺炎疫情升溫，宜蘭縣政府環保局即日起擴大消毒，今針對人潮聚集的羅東觀光夜市、民生市場、羅東火車站等，執行全面消毒，另全縣風景區、交通轉運站、百貨賣場等，也會在春節前實施消毒，降低疫情傳播風險。
宜蘭縣去年4月1日起，由環保局、各鄉鎮公所清潔隊組成70人防疫消毒大隊，配置25部噴霧機、消毒車12輛，主要著重交通場站、大型營業場所、人潮聚集熱點等實施預防性消毒，截至目前已消毒1169處。
今因應桃園出現的院內感染案例，縣府即日起加強消毒工作，首站選在人潮聚集的羅東夜市商圈，預計春節前完成全縣風景區、交通轉運站、寺廟等人潮聚集點消毒工作，防疫超前部府。
縣衛生局提醒，現階段為防疫嚴峻時期，如出入公共場合，人多密閉空間要記得戴上口罩，並保持社交距離，以及勤洗手，才能有效杜絕病菌。各營業場所應加強自主防疫消毒作業，如電梯按鈕、手扶梯、桌椅、地面、門把、水龍頭等接觸頻率較高處，適度提高消毒頻率。
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