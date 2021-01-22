快訊

英媒爆日政府高層斷定東奧辦不下去 日本官方回應了

學測國文題本1.2萬字！多文言文、作答時間緊迫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

史前巨獸走入蘭博 開館10年首次迎來「史前時代」　

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
蘭陽博物館舉辦 ｢史前巨獸：滅絕與新生」特展，展品蜥腳龍類大型腿骨，重達百公斤，成為全場焦點。圖／蘭陽博物館提供
蘭陽博物館舉辦 ｢史前巨獸：滅絕與新生」特展，展品蜥腳龍類大型腿骨，重達百公斤，成為全場焦點。圖／蘭陽博物館提供

宜蘭縣蘭陽博物館舉辦 ｢史前巨獸：滅絕與新生」特展，展品包含台灣左鎮化石、澎湖動物群化石、西伯利亞長毛象、蜥腳龍類大型腿骨、三葉蟲、菊石、鸚鵡螺、恐龍蛋、貴州龍、熱帶點斑原海豚標本等珍貴物件，展期從即日起至9月7日止。

特展是由蘭博與國立臺灣博物館，及財團法人臺灣博物館基金會共同辦理，展品含括史前文物，有生命的起源、寒武紀大爆發、繁盛的古海洋、搶灘戰、探索森林、重返大海、鳥類起源、恐龍帝國、驚艷臺灣、第六次大滅絕等十大單元，展品陳展數十件，民眾走進蘭博宛如走進地球的發展歷史。

蘭博開館10年來，首次展出大型古生物標本及模型，今上午 ｢史前巨獸：滅絕與新生」開展，除史前化石外，還有台南左鎮出土的德式水牛，呼應「牛年」的意涵，縣長林姿妙今邀請遊客呼朋引伴，一起來「牛轉乾坤」。

蘭陽博物館表示，滅絕與新生講述人類行為與生態環境保護的重要性，除展覽外，還邀請紙雕藝術家洪新富、科博館博士姚秋如、張鈞翔及古生物科普導覽老師陳淑娟等多位講師，針對鯨豚保育、古生物知識解密、野外地質考察、古生物摺紙及種子世界等多元主題進行教育推廣。

蘭陽博物館舉辦 ｢史前巨獸：滅絕與新生」特展，展品陳展數十件，民眾走進蘭博宛如走進地球的發展歷史。圖／蘭陽博物館提供
蘭陽博物館舉辦 ｢史前巨獸：滅絕與新生」特展，展品陳展數十件，民眾走進蘭博宛如走進地球的發展歷史。圖／蘭陽博物館提供
蘭陽博物館舉辦 ｢史前巨獸：滅絕與新生」特展，展品陳展數十件，民眾走進蘭博宛如走進地球的發展歷史。圖／蘭陽博物館提供
蘭陽博物館舉辦 ｢史前巨獸：滅絕與新生」特展，展品陳展數十件，民眾走進蘭博宛如走進地球的發展歷史。圖／蘭陽博物館提供

博物館 化石 恐龍

延伸閱讀

爭取連任起跑？ 江啟臣：過年前訪朱立倫在內歷任主席

科博館引進地表最亮同步光源 雙強合作解開古生物奧秘

新東陽年節禮盒 國寶工藝與M8等級和牛的強強聯手

小「萌」牛來加持！點睛品乳牛Charme助牛轉乾坤

相關新聞

全台最美台東「多良車站」2月1日起將收入園清潔費10元

台東南迴素有全台最美車站稱號的「多良車站」，太麻里鄉公所發出公告今年2月1日起，依自治條例徵收入園清潔費10元。消息傳出...

史前巨獸走入蘭博 開館10年首次迎來「史前時代」　

宜蘭縣蘭陽博物館舉辦 ｢史前巨獸：滅絕與新生」特展，展品包含台灣左鎮化石、澎湖動物群化石、西伯利亞長毛象、蜥腳龍類大型腿...

基隆火車站出南站可搭車 林右昌：國光改道別擔心塞車

配合國門廣場第一階段工程及基隆火車站周邊環境改善，2月1日起，市公車調整3、4、6字頭路線分流，約有一半市公車改停靠基隆...

宜蘭民宿擾鄰要開罰 違規最重可「廢照」

社區、連棟住宅民宿擾鄰事件頻繁，宜蘭縣政府訂定管制辦法，規定在一般住宅、農舍、集合住宅、連棟式住宅社區民宿，每晚10點至...

花蓮市中山路地下道 今晚至明晨封閉8小時清洗

花蓮市重要道路中山路地下道車流量相當大，市公所今天深夜起將執行清洗作業，今晚10時至明天清晨6時，封路清洗，市公所籲請民...

居民陳情 蘇花安評估設南澳交流道

蘇花改未興建宜蘭東澳到南澳段，造成大南澳地區居民交通出入不便，目前的便道要上蘇花改必須繞遠路，地方上350多人聯名陳情增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。