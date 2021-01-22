史前巨獸走入蘭博 開館10年首次迎來「史前時代」　

宜蘭縣蘭陽博物館舉辦 ｢史前巨獸：滅絕與新生」特展，展品包含台灣左鎮化石、澎湖動物群化石、西伯利亞長毛象、蜥腳龍類大型腿骨、三葉蟲、菊石、鸚鵡螺、恐龍蛋、貴州龍、熱帶點斑原海豚標本等珍貴物件，展期從即日起至9月7日止。

特展是由蘭博與國立臺灣博物館，及財團法人臺灣博物館基金會共同辦理，展品含括史前文物，有生命的起源、寒武紀大爆發、繁盛的古海洋、搶灘戰、探索森林、重返大海、鳥類起源、恐龍帝國、驚艷臺灣、第六次大滅絕等十大單元，展品陳展數十件，民眾走進蘭博宛如走進地球的發展歷史。

蘭博開館10年來，首次展出大型古生物標本及模型，今上午 ｢史前巨獸：滅絕與新生」開展，除史前化石外，還有台南左鎮出土的德式水牛，呼應「牛年」的意涵，縣長林姿妙今邀請遊客呼朋引伴，一起來「牛轉乾坤」。