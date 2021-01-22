宜蘭民宿深夜清晨禁喧嘩 最高罰5萬還可能廢證

宜蘭縣民宿發生擾鄰案，宜縣府日前公告，規定連棟式住宅社區內民宿等從晚間10時至翌日上午8時禁止喧嘩，違者最高罰5萬元，裁處2次以上並經管委會同意，將廢止民宿登記證。

宜蘭縣五結鄉孝威村一處社區去年9月間有住戶不滿同社區內民宿旅客烤肉油煙味、亂丟菸蒂及垃圾且深夜唱卡拉OK擾鄰，一度在門口懸掛白布條抗議，還衍生車輛遭潑漆糾紛。

宜蘭縣政府工商旅遊處今天表示，為避免民宿取得登記證後擾鄰行為，20日公告「宜蘭縣民宿經營管理及管制事項」。

管理及管制事項規定，一般住宅、農舍、集合住宅及連棟式住宅社區內民宿，每日夜間10時至翌日上午8時禁止喧嘩、烤肉、使用卡拉OK及喇叭等擴音設備，並須於住宿須知內載明，違反規定將依發展觀光條例，處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

此外，工旅處指出，位於連棟式住宅社區內、取得區分所有權人會議同意而取得登記證的民宿，倘日後因違反公告，裁處確定在案達2次以上，並經社區管理委員會或連棟建物的區分所有權人會議，有區分所有權人2/3出席，同時出席人數3/4以上不同意民宿繼續經營，縣府將廢止其民宿的登記證。

工旅處表示，處罰不是目的，期待透過這次公告，讓民宿經營回歸以里鄰生活特色待客的初衷，建立縣民生活及觀光發展之間平衡點。