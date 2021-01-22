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全台最美台東「多良車站」2月1日起將收入園清潔費10元

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東南迴素有全台最美車站稱號的「多良車站」，今年2月1日起將徵收入園清潔費10元。記者尤聰光／攝影
台東南迴素有全台最美車站稱號的「多良車站」，今年2月1日起將徵收入園清潔費10元。記者尤聰光／攝影

台東南迴素有全台最美車站稱號的「多良車站」，太麻里鄉公所發出公告今年2月1日起，依自治條例徵收入園清潔費10元。消息傳出普遍獲得遊客認同與支持，認為使用者付費合理。鄉長王重仁說，「未來車站環境將更乾淨」。

王重仁說，基於使用者付費與環境永續經營原則，日前獲得鄉代會共識，依太麻里鄉自治條例規範，徵收多良車站入園清潔費用，入園依人頭每人收10元，預計2月1日起實施。徵收費用會用在車站環境清潔及3名清潔人員薪資上。

座落在南迴公路邊坡上的多良車站，民國81年10月啟用，營運未滿15年，因旅客上下車少，台鐵考量營運成本，於民國95年10月1日裁撤。但因車站遠眺太平洋，海天一色的無敵海景，被鐵道迷稱全台最美車站，成為南迴最夯的景點。

不過，每年平均逾20萬人次遊客造訪，也帶給車站環境衝擊，雖公所設置告示牌嚴禁亂丟垃圾，但垃圾依舊隨處可見，造成多良居民與公所困擾，甚至還有不少傘具掉落鐵道旁，嚴重影響火車行駛。經鄉公所多次研商後，決議採取收費。

「使用者付費，很合理，她支持收費。」遊客陳美珍說，觀光景點的環境本來就要維持，而這需要人力來維護，鄉公所收費10元來支應清潔人事費用，剛好而已，她也相信有整理，環境才會更舒適漂亮。另遊客張祥群說，「收費10元不貴，可以接受」。

鄉公所表示，未來收費時間為每天早上7點至下午6點止，其餘時間車站關閉不開放，而收費地點設置車站前入口處。聘僱的3名清潔人員，將負責車站垃圾清除、環境打掃與消毒，以及公廁的清潔消毒工作等，也呼籲遊客共同配合維護車站環境清潔。

基於使用者付費與環境永續經營原則，太麻里鄉公所發出公告今年2月1日起，依自治條例徵收入園清潔費10元。圖／翻攝自太麻里鄉公所網站
基於使用者付費與環境永續經營原則，太麻里鄉公所發出公告今年2月1日起，依自治條例徵收入園清潔費10元。圖／翻攝自太麻里鄉公所網站
多良車站收費時間，從2月1日起每天早上7點至下午6點止，其餘時間車站關閉不開放，而收費地點設置車站前入口處。記者尤聰光／攝影
多良車站收費時間，從2月1日起每天早上7點至下午6點止，其餘時間車站關閉不開放，而收費地點設置車站前入口處。記者尤聰光／攝影

多良 鐵道迷 薪資

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