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宜蘭民宿擾鄰要開罰 違規最重可「廢照」

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府公告「宜蘭縣民宿經營管理及管制事項」，若2019年9月12日申請設在集合式、連棟式社區的民宿，出現擾鄰行為，經裁罰兩次、社區住宿同意，最重可廢止登記。記者張議晨／攝影
宜蘭縣政府公告「宜蘭縣民宿經營管理及管制事項」，若2019年9月12日申請設在集合式、連棟式社區的民宿，出現擾鄰行為，經裁罰兩次、社區住宿同意，最重可廢止登記。記者張議晨／攝影

社區、連棟住宅民宿擾鄰事件頻繁，宜蘭縣政府訂定管制辦法，規定在一般住宅、農舍、集合住宅、連棟式住宅社區民宿，每晚10點至隔日上午8點，禁止喧嘩、烤肉，若違規擾鄰，可處1萬至5萬罰鍰；若連棟式、集合式住宅民宿經裁罰兩次，且經社區開會，取得會議4分之3以上住戶不同意繼續經營，縣府將廢止民宿登記證。

宜蘭縣去年9月曾有連棟式住宅社區，因有住戶經營民宿，擾亂社區安寧，但鄰居登門反應後，沒多久住家門前的車輛就遭潑漆報復，引起住戶憤慨。

縣府為此訂定社區內民宿等管制辦法，今年1月20日公告「宜蘭縣民宿經營管理及管制事項」，規定民宿於晚間10點至隔日早上8點，禁止喧嘩、烤肉，或使用擴音設備擾民，且必須於住宿須知載明規定，若違規干擾住戶，將依《發展觀光條例》開罰1萬至5萬元。

宜蘭縣政府考量消費者及鄰近住戶的居住環境及安全，2019年9月12日公告，申請民宿登記者，若位於「連動、集合式住宅社區」內，應取得住戶所有權人會議同意，且會議人數須達到總住宅所有權人的3分之2出席，出席者4分之3以上同意，才允許申請。

縣府統計，從9月12日公告上路迄今，宜蘭縣位於連棟、集合式住宅社區內，且取得住戶、管委會會議同意取得登記證民宿有87間；但該法規不溯及既往，在9月12日公告前申請設置的連棟式住宅民宿，不適用新公告的「宜蘭縣民宿經營管理及管制事項」。

縣府指出，若2019年9月12日起申請的連棟式住宅、集合式住宅社區內的民宿，因違反公告事項，被裁處在案達2次以上，並經社區管委會，或該排連棟建物區分所有權人4分之3不同意民宿繼續經營，縣府將廢止民宿登記證。

至於「擾鄰」如何界定，縣府工旅處長李東儒說，工旅處會跟警方、環保局聯繫，若發生高聲喧嘩造成社區不安寧，可通報警方、環保局，經蒐證，確定音量、住客行為已達成擾鄰行為，就會依照公告開罰；處罰並不是目的，希望透過本次公告，讓民宿經營回歸以里鄰生活特色待客的初衷。

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