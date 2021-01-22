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花蓮市中山路地下道 今晚至明晨封閉8小時清洗

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所每年農曆春節前，在中山路地下道執行清潔作業，維持市容整潔。圖／市公所提供
花蓮市公所每年農曆春節前，在中山路地下道執行清潔作業，維持市容整潔。圖／市公所提供

花蓮市重要道路中山路地下道車流量相當大，市公所今天深夜起將執行清洗作業，今晚10時至明天清晨6時，封路清洗，市公所籲請民眾配合，在封閉時段改道。

花蓮市公所每年農曆年前，都會清洗市區橋梁、道路、街頭裝置藝術等公共空間，以煥然一新面貌，邀請民眾來走春。繼日前封路完成北濱外環道清洗作業後，中山地下道今天晚間也要展開清洗作業。

市公所表示，中山路地下道平時車流量很大，特別挑選夜間車少時段作業，減少對交通的影響。今天深夜10時起到明天清晨6時，中山路將暫時封閉，由專人負責清洗，現場安排人員指揮繞道，請用路人配合。

市長魏嘉賢說，中山地下道是用路人最常使用的道路，每天龐大的車流量，來往車輛排放廢氣排放加上日曬雨淋，地下道牆面滿是汙垢，對市容環境有相當大的扣分。觀光城市帶給民眾最重要的第一印象，因此在農曆年前趕緊處理，維持市容整潔。

花蓮市公所每年農曆春節前，在中山路地下道執行清潔作業，維持市容整潔。圖／市公所提供
花蓮市公所每年農曆春節前，在中山路地下道執行清潔作業，維持市容整潔。圖／市公所提供

廢氣排放 裝置藝術

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