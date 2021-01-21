地方連署爭取 蘇花改「南澳交流道」納入蘇花安路線

蘇花改沒有興建宜蘭東澳到南澳段，造成大南澳地區居民交通出入不便，目前的便道要上蘇花改必須繞遠路，地方上350多人聯名陳情增設「南澳交流道」，交通部公路總局今天會勘討論後，決定納入「蘇花安」評估辦理。

今天包括南澳鄉公所及代表會主席等人都參與由立委陳歐珀邀集的現勘，並在南澳行控中心討論，交通部公路總局副局長黃運貴與會。地方人士表示，蘇花改並沒有改善東澳到南澳這段路，雖然有蓋一條「便道」連接蘇花改進出大南澳地區，但南下時要多繞遠路。

宜蘭縣南澳鄉毗鄰花蓮縣，每天很多鄉民要南下往花蓮和平或澳花地區上班。民眾抱怨，往南的交通動線上必須先往北走，經過大南澳地區平交道再往南行，才能銜接蘇花改往花蓮的方向，這樣一來一往得多走二、三公里。

南澳鄉民代表會副主席吳常福說，其實對當地人進出市區也不方便，現在鄉民要到南澳鄉街上，還是走舊的路大南澳平交道，不會走這條「便道」，使得便道功能大打折扣。

據了解，立委陳歐珀在去年底就曾經因為居民強烈反映，邀請相關單位辦過一次會勘，最近更有350多人聯名陳情，爭取興建上下南澳鄉的交流道。

陳歐珀表示，蘇花改已經完工且通車，「蘇花安」正在綜合評估階段，主要是針對蘇花改沒有做的東澳到南澳段、大清水到崇德段，彌補其交通不足，今年7月即將進入環評，此案一併納入「蘇花安」路線規劃考量，請公路總局評估若可行，南澳交流道應優先施工。