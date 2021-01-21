聽新聞
test
0:00 / 0:00
五結辦廟宇嘉年華 廟宇走春集章可抽黃金、IPhone 12
宜蘭五結鄉公所結合全鄉14間廟宇，舉辦「廟宇嘉年華」系列活動，從本月25日起至2月26日，蒐集7間廟宇的走春集章，並上網登錄，可參加摸彩，最大獎為金飾、IPhone 12；不過，疫情升溫，廟宇嘉年華以及元宵登場的「走尪」是否停辦或延期，五結鄉公所則說，遵從中央疫情指揮中心指示，若有停辦必要，會立即宣布。
五結鄉境內有二結王公過炭火、利澤簡走尪等兩大項無形文化資產，鄉公所前年起結合永安宮走尪，舉辦廟宇嘉年華活動，讓民眾春節「走春」期間，也有機會至其他廟宇祈求平安，體驗不同的廟宇文化。
今年廟宇嘉年華，從25日登場，鄉公所與鄉內14間廟宇合作舉辦集章活動，若蒐集完7間廟宇的走春集章，並完成登錄，可以參與大獎摸彩，總獎項有110項，獎品總額有13萬，最大獎有五結專屬金飾、IPhone 12等。
今鄉公所在五結孝威村艮安宮舉辦宣傳活動，鄉公所表示，嘉年華除抽獎外，2月26日晚間6點半，利澤簡永安宮前廣場將舉辦「金彩晚會」，邀請皇媂樂團、曹雅雯、魔神喬治藝人帶來精彩演出。
不過，最近因國內出現新冠肺炎本土案例，廟宇嘉年華晚會與走尪是否照常舉辦，五結鄉公所說，活動現場會設置管制區量測體溫，另進入會場須全程戴口罩，若最後有停辦必要，會立即宣布。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言