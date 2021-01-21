基隆廟口停車福音 信義國小地下停車場明年3月間完工

民眾黨不分區立委邱臣遠今天到基隆市信義國小地下停車場工地考察，承造商簡報說，目前工程進度略微超前，預計明年3月間完工。信義和仁愛國小之間的仁二路137巷配合施工，改成彎道，今年8月間可望截彎取直，恢復原來路線。

基隆市中心停車空間有限，每逢好天氣的假日，基隆廟口遊客多，周邊東岸地下停車場、博愛地下停車場、信二立體停車場經常客滿，等待進場車輛在場外車道排隊，影響交通。

信義國小距離廟口、愛四路夜市約300公尺，地方爭取開闢地下停車場多年，終在2017年6月舉辦動土典禮，興建新的教室及開挖地下1、2樓停車場。工程總經費7億多元，先獲教育部補助1.7億元，再獲公路總局補助前瞻基礎建設經費2億3890萬元。

邱臣遠關切前瞻特別預算執行情形，今天上午10點到信義國小了解工程現況。包商簡報表示，預計興建地下2層，地上5層鋼筋混凝土建物，規畫43間教室和348個汽車停車位。目前正在施作地下室排樁貫通打除及地下室牆面防水，施工進度66.95%，比預定進度65.87%超前1.08%。

隔開信義、仁愛國小的仁二路137巷原是直線道路，配合開挖地下室改道。現在從仁二路進入後，要先向右彎進仁愛國小原操場，接著左彎後直行約50公尺，再左彎接回原巷道。因為改道路線蜿蜒，兩側都是工地圍籬，造成行車不便。