太魯閣春節遊園專車照常上路 採實聯制、戴口罩

太魯閣國家公園免費春節遊園專車行之有年，今年維持初二至初四提供專車接駁服務，不過因應疫情，將採實聯制、全程戴口罩等防疫措施。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，各地春節活動陸續取消或更改舉辦形式，太魯閣國家公園管理處今天指出，春節期間固定的遊園專車不受影響、照常發車。

太管處遊憩服務課長聶士詔指出，2月13至15日（初二至初四）配合台8線中橫公路春節交通管制，每天上午7時至下午3時，禁止一般車輛通行，只開放已申請的甲、乙類大客車（遊覽車及客運固定班車）、管制區內飯店住宿者放行，入園旅客可至新城（太魯閣）火車站搭乘免費遊園專車。

聶士詔指出，遊園專車共有3路線，藍線（全程車）自車站發車，終點站是天祥，沿途停靠11處景點，原則上30分鐘1班，坐滿就發車，新城車站末班車為下午1時、天祥末班車是下午2時30分。

聶士詔指出，紅線（區間車）負責新城車站至布洛灣、綠線（區間車）負責布洛灣至天祥，約10分鐘1班，班次頻繁，末班車都是下午1時，方便遊客遊程規畫。

因應疫情，遊園專車防疫措施也加強。聶士詔表示，遊園專車每年都有近2萬人次搭乘，今年配合防疫，採實聯制，上車前須量體溫、酒精消毒，搭乘期間、園區室內景點都必須全程戴口罩，戶外則不強制。

去年剛開放的山月吊橋，也在春節初二至初四期間推出免預約、現場排隊入場的方式，太管處建議遊客，欲前往山月吊橋可選擇班次多的紅線上山排入場名額，若不急著走吊橋，則可直接搭藍線到天祥，由上往下玩。