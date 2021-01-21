花蓮農園裝置藝術遭破壞 鄉公所研議加裝監視器

花蓮吉安鄉公所開設「北昌快樂農園」，提供民眾租用種農作物，享受田園樂趣。沒想到設施遭民眾惡意破壞，裝置藝術毛毛蟲的眼睛被拔掉棄置水溝；還有遛狗留下的狗便造成環境髒亂。鄉公所將研議加裝監視器，以「教育為主、懲罰為輔」政策，呼籲民眾發揮公德心。

北昌快樂農園面積達4000平方公尺，鄉公所規畫茅草屋涼亭、花卉綠地休閒區，以及農園畦田種植區。其中用320條舊輪胎製成卡通人物與毛毛蟲花台，並提供農地讓民眾登記認養，65歲以上長者還能免費種植。不過花台近日被發現遭到破壞，裝飾的眼睛被都丟在水溝，現場卻無監視器，無法得知是誰所為。

吉安鄉長游淑貞表示，北昌快樂農園在地主呂德全的協助下，才能在綠地難尋的北昌村闢建種植園地，不但能提供社區居民賞花泡茶休閒、學生們戶外教學，更能透過認養方式種蔬果，吸引大家親近農園，但近期公共建設屢遭損毀，令人痛心也嚴正譴責。

鄉公所農業課長彭廉翔說，針對遭破壞部分，已請廠商進行修復，近期將張貼公告勸導，加強環境巡視，也將研議加裝監視器，期望以教育為主，懲罰為輔的宣導政策，杜絕破壞惡習。