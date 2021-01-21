照顧千餘弱勢戶 花蓮市公所發放愛心禮券
農曆春節將屆，花蓮市公所將愛心年菜轉型為愛心禮券，即日起發給全市1208戶弱勢戶，每戶一人500元，以5人、2500元為限，可到家樂福賣場消費，市長魏嘉賢昨帶頭前往家樂福花蓮店採買，提醒收到禮券的弱勢民眾，可前往購買家中所需物品。
市公所去年將年菜轉型為愛心禮券，且將過去照顧不到的1戶3人以下的低收入戶或中低收入戶家庭納入，擴大關懷範圍，成效不錯，市長魏嘉賢指示社勞課今年續辦，由家樂福量販店花蓮店得標，近日已透過里幹事發放給1208戶低收及中低收家庭，總經費129萬1千元，由市公所慈愛基金支付。
為了讓收到禮券的市民了解如何使用，市長魏嘉賢昨天上午與主任秘書翁美華、多位市民代表，昨天到家樂福量販花蓮店，由店經理林廷生陪同採買，魏嘉賢選購了衛生紙、白米、水果、飲料、泡麵、糖果等多項日用品及食物。他說，愛心禮券可以購買家中需要的物品，但提醒不得用來購買菸酒。
魏嘉賢說，花蓮市有不少家庭雖然境況困難，但因法令規定，無法取得低收入戶或中低收入戶的社福補助資格。為了幫助這些近貧戶，愛花蓮愛心文化基金會也提供愛心禮券以這些家庭為照顧對象，讓更多人在寒冬中受到關懷。
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