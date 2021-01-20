寄養家庭高齡化 基隆取消65歲上限

基隆市寄養家庭有高齡化趨勢，市府修正通過「兒童及少年家庭寄養辦法」，取消寄養父母不得超過65歲限制，並新增「專業寄養家庭」資格，期待能分擔寄養家庭高齡化的照顧壓力。

基隆市政府社會處今天表示，去年12月底統計，基隆市老年人口有6萬4000餘人，占全市人口比例達17.52%，寄養家庭同樣面臨高齡化難題，基隆市目前共有65名未成年人分散在44戶寄養家庭，其中，13戶寄養父母年齡介於60歲至64歲，5戶則為65歲，高齡化趨勢越來越明顯。

社會處指出，由於近3年寄養個案逐年攀升，且寄養家庭缺乏新血，基隆市長林右昌指示社會處，針對寄養家庭年齡限制、數量不足及寄養費用等研議，市府昨天修正通過「基隆市兒童及少年家庭寄養辦法」，取消寄養家庭不得超過65歲的限制。

社會處表示，除能讓年齡不再成為寄養家庭的阻力外，並保障現有或即將年滿65歲的寄養家庭資格，且寄養費經調升後，每月約新台幣2萬5000元到2萬8000元，讓寄養家庭得以繼續為孩子提供安全溫暖的家庭。

此外，社會處長吳挺鋒指出，寄養辦法修正除打破65歲上限天花板外，並新增「專業寄養家庭」資格，針對具有保母證照及有兒少福利相關科系資格，曾任或現職幼兒園與兒少福利機構的保育或托育人員等，可申請加入成為專業寄養家庭。