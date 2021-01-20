訂房網站辦理最好客目的地 台東奪全球第一

中央社 / 台東縣20日電

台東獨特的慢活氛圍與旅宿熱情的待客之道，受到全世界旅人肯定，拿下Booking.com「全球最好客目的地」第一名。台東縣長饒慶鈴歡迎全世界遊客來體驗台東之美。

台東縣政府交通及觀光發展處今天發布新聞稿表示，全球線上訂房品牌Booking.com辦理「TravellerReview Award 2021」依據百萬則的旅客評論，頒發獎項給好評占比最高的旅宿，其中台東旅宿的好評占比全球居冠，是「Traveller Review Award 2021」全球旅宿獲獎數最高的城市，躍升「全球最好客目的地」第一名。

交觀處表示，根據Booking.com的旅客住宿評論，員工素質和多元住宿體驗成為吸引住客不可或缺的關鍵，台東旅宿熱情的待客之道獲得全球旅人推崇，好評占比在全球名列前茅，可見台東品牌「真、善、美」，不僅是國人最愛，更讓全球旅人意猶未盡。

交觀處表示，台東近年來推動有機觀光，強調台東渾然天成的慢生活氛圍、純淨自然的山海景緻和悠閒愜意的旅遊型態，挖掘台東16鄉鎮中的日常在地的「真、善、美」元素，創價成為品牌。在疫情緊張的情況下，有機觀光的旅遊型態符合旅客需求，讓台東在去年的旅客人次突破千萬，逆勢成長了25%，創造了瘋台東的國旅熱潮。

交觀處表示，台東在2020年也創下許多個全球第一，例如全球唯一的熱氣球嘉年華、Iron Man和Challenge Taiwan是全球最多人參賽的國際鐵人三項賽事，以及全球最多人參加的跨年晚會等，而這些活動也都透過雲端直播傳送到世界各地，讓全球喜愛台東的朋友都能同步參與。

交觀處表示，去年台東拿下Booking.com「全球最好客城市」第七名之後，今年更一舉躍升「全球最好客目的地」第一名，反映了台東不僅旅遊量能為全國第一，旅遊品質更獲得全球肯定。

台東

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