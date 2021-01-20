宜蘭多雨潮濕 中華道家人文協會捐贈除濕機等物資

歲末年終，中華道家人文協會今捐贈600多件保暖衣褲、棉被、奶粉、沐浴品等給宜蘭縣物資銀行，並考量宜蘭多雨易潮濕，家中衣物不易乾，特別送出10台除濕機給縣府，轉贈有需求的家庭，此外還幫二戶弱勢家庭在過年前進行生活環境大改造。

中華道家人文協會去年就協助宜蘭推動愛的許願清單活動，捐贈物資超過百件，這次協會捐贈嬰兒及成人尿布、奶粉、沐浴乳、保暖衛生衣褲、圍巾、拖鞋等共606件給縣府物資銀行，其中包含10台除濕機。

縣府社會處轉介2戶單親弱勢家庭，協會量身根據實際需求列出「愛的許願清單」，捐贈洗衣機、電風扇、沙發茶几組、棉被及保暖外套等157件物資，更趕在去年底寒流來臨前夕將物資送達裝置，提前為案家除舊布新，洗衣機避免天冷手洗衣物之苦，燈具部分則委請廠商重新拉線，確保安全，迎接溫暖明亮的新年。

其中一位受助對象是單親家庭，男主人阿原獨力扶養二名就讀國中的子女，平日靠臨時工及捕鰻苗為生，收入不穩定，家裡洗衣機壞掉沒錢買新，只能用手洗衣擰乾；第二位受助對象是未婚生子的一對母女，經濟仰賴打零工的父親，房屋老舊、沙發及茶几破損、浴室燈光灰暗，經志工實地探訪後，規劃送出所需物資。

縣長林姿妙表示，因新冠肺炎疫情及寒冬時節，讓許多弱勢家庭在經濟生活受到影響，感謝中華道家人文協會對縣內弱勢家庭的關心，讓弱勢民眾感受社會溫暖，急需救助的家庭獲得所需資源，渡過生活難關。

協會理事長張旖允諾，未來會持續與宜蘭縣政府合作，用愛陪伴及傾聽各角落人們的心，也期望透過此次活動達到拋磚引玉效果。