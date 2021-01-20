中年由商轉農 林信宇6年拚出釋迦冠軍

50歲由成衣商轉當農夫，經過6年努力林信宇獲得今年台東鳳梨釋迦評鑑冠軍。他的釋迦田美景如畫，土表下的生態更是豐富。

農委會台東區農業改良場舉辦「2021鳳梨釋迦優質果園評鑑競賽」，昨天評鑑結果出爐，林信宇獲冠軍。

林信宇的果園，每棵釋迦樹都長的很健壯，田間井然有序。果樹上套袋的釋迦果留果量剛剛好，沒有壓迫感；果樹下綠草如茵，果園看起來像一幅畫。

今年55歲的林信宇，出生高雄，從事服飾買賣，全台灣都住過，民國91年到台東後就被台東的土黏住，定居下來。賣衣服賣了30年，6年前棄商轉農，買了2甲地地開始種釋迦。

他說，受到網路衝擊服飾店被迫關門，於是決定當生產者直接面對消費者，所以選擇當農夫。夾在老農、青農間，他有一個信念「我要做好」，於是向其他農友請教耕種技術，去改良場學習農業知識，他就從技術、知識這兩方面著手，開始他的農夫生活。

這次評鑑，在果園評鑑中友善耕作獲得相當高分。林信宇說，主要是自己關心環境的永續經營，對土壤很照顧，也就是很重視有機質的施用，讓土裡面的生態豐富、多樣微生物，這樣果樹自然健壯，相對的也讓土壤形成正循環達到永續利用。

台東區農改場鳳梨釋迦優質果園評鑑，邀請台灣5所大學7名教授擔任評審，分為第一階段果園評鑑，占總成績60%，評審花3天時間實地到果園，對園相、防災與灌溉設施規劃、植株健康及環境生態、病蟲害管理、施肥紀錄、農藥殘留等項目評分。

選出24名農友進入第二階段的果品評鑑，占總成績40%，評審就釋迦果外觀、重量、果型、色澤評分，合計總成績選出前12名優勝者。前6名分別是林信宇冠軍，朱紀穎及葉心言亞軍，鍾昌隆、陳富銘、易川旗獲得季軍，另有6名農友入選優等獎。

評審表示，每名得獎者都是台東地區的優秀果農，生產的果實不僅品質優良，且能兼顧食品安全，消費者可安心訂購並盡情享用。

台東區農業改良場長陳信言表示，鳳梨釋迦為台東地區的重要特色水果，產季為每年的12月至翌年4月，現在正是品嘗的好時機，歡迎消費者踴躍訂購。