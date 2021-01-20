看消防員辛苦感念父親的話 他捐萬顆水餃還將捐救護車

經營食品公司的基隆囝仔吳彥霆，曾和過世的父親在急診室看著消防人員開著捐贈的救護車奔波急診室救人，當時父親對他說能捐救護車是好事，吳彥霆看到近日疫情嚴峻，今天上午捐贈1萬顆水餃給消防人員，並表示，未來將再捐救護車，完成父親的遺願。

吳彥霆年輕時沉醉燈紅酒綠，也曾加入討債集團，父母也十分頭疼，交往多年的女友在提親前被拒絕，對他打擊很大，所幸及時浪子回頭，大徹大悟，成立食品公司賣地瓜、水餃，成功翻轉人生，現在還能回饋社會。

消防局長陳龍輝表示，吳彥霆是基隆長大的基隆囡仔，經營「宜蘭瓜哥總賣場」，這次捐贈的水餃是自家工廠最新研發的產品全麥低碳水餃，希望消防弟兄可以吃的飽也吃的健壯，他浪子回頭的故事，更是勵志的典範。

吳彥霆說，記得曾和過世的父親在急診室看著消防人員駕著捐贈的救護車奔波急診室救人，當時父親對他說能捐救護車是好事，但有能力捐的都是老闆，他後如果做老闆也可以捐。吳彥霆當下雖然說著不可能，但在他心中已默默立誓要努力給父親看。現在雖然還沒有足夠的能力捐贈救護車，但仍希望以現有的能力回饋家鄉的消防人員，未來還是會持續以捐贈救護車為努力目標。