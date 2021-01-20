勤洗手抗病毒 萃取花蓮農產手工皂好防疫

防疫期間勤洗手抗病毒，花蓮縣政府指導手工皂業者，萃取花蓮農產文旦柚、咖啡、洛神等製成防疫手工皂，縣長徐榛蔚表示，此實現花蓮綠色指標，創造最佳農產產業鏈。

花蓮瑞穗鄉有600多公頃的文旦柚園，占全台1/8強面積，年產量1600萬斤，約2000萬粒的文旦柚。花蓮伴手禮業者劉瑞祺為協助瑞穗鄉農會消化產量過剩的文旦柚，推出文旦柚果皮製成的洗手乳及洗碗棈，受消費者歡迎。

之後繼續開發其他產品，今天發表「印象花蓮」品牌手工皂，瑞穗文旦柚仍是主要的原料之一，並由吉安鄉農會以冷製手法加工。

除了文旦柚，數10種手工皂還採用瑞穗舞鶴的咖啡、玉里的茶樹、溫泉水、洛神、壽豐的山苦瓜、萬榮的馬告等在地農產及特色原料。

徐榛蔚出席品牌發表會致詞表示，業者與在地農友的合作，落實花蓮綠色指標，創造產業鏈經濟奇蹟。武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情期間，縣府期盼萃取自花蓮在地農產的防疫手工皂能與國人一起抗病毒，平安度過疫期。