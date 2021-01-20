汙染花蓮機務段土壤及地下水 台鐵：改善中

花蓮縣環保局接獲舉辦，指台鐵花蓮機務段土壤及地下水疑遭汙染，二度採檢後確認有其事，要求機務段於下月18日前提送應變必要措施計畫書，避免汙染擴大，否則依土壤及地下水汙染整治法，處20萬以上100萬以下罰鍰。台鐵表示，將進行相關改善工程，並逐年報廢柴油客機車，減少汙染。

環保局至台鐵花蓮機務段採樣查證，發現土壤總石油碳氫化合物（TPH）檢測值最高達48500毫克／公斤，超過標準數值1000毫克／公斤，地下水總石油碳氫化合物（TPH）檢測值419毫克／公斤，遠超過標準10毫升／公升。

環保局指出，經查機務段火車清洗、加油、加水、檢修等屬高汙染事業類別，遭汙染範圍位於機務段段內，周遭無其他汙染源，因此判斷該汙染應為機務段內所致。

台鐵回應，將清運及更換柴電機車加油10公尺軌道受汙染石渣；立即挖掘兩口偵測口（井），持續監控土壤及地下水總碳氫化合物含量，並於2月18日前完成。

台鐵指出，花蓮機務段自民國69年北迴鐵路通車設置至今已逾40年，既有設備部分較老舊，為改善汙染問題，台鐵已於去年3月完成「加油監控系統改善工程」，並維修庫設備及管路改善工程，以及廢水廠汙泥清運工程。將舊有加油管路由埋設地下方式更新為露天明管，防止油管破裂使柴油洩漏於土壤內，並清運汙水處理場。