空帳篷佔據湖景第一排 加羅湖疑遭商業團「據地為王」

近日數波寒流南下，宜蘭大同鄉加羅湖降下瑞雪，但最近有登山商業團在湖畔搭完帳棚後下山，僅留多頂空帳在湖畔旁，另一旁的炊事帳也空無人影，有山友入山後，發現湖景第一排的營地，遭登山商業團霸占多日，如同據地為王，侵占其他山友權益，影片貼上網路後，在登山圈引起熱議；對此，羅東林管處表示，若未來有侵占營地情況，將依《森林法》開罰，最重可處5年以下有期徒刑，或併科60萬元以下罰金。

今年因新冠肺炎疫情，國內旅遊大爆發，加羅湖被山友譽為「仙女灑落的珍珠」，因為路程不遠，海拔低也有野營樂趣，成為登山愛好者去處，每逢連續假期或周六、日，湖邊營地常可見爆滿人潮。

加羅湖面積不大，山友野營，主要集中在湖畔兩旁的平坦區域搭帳，但近日有山友上山，發現湖畔第一排的營地已被15頂帳篷佔據，13日搭營後，直到14日早上，都無其他山友入住，多頂3人帳、炊事帳直接搭在湖邊，整個據地為王的過程，全被山友阿裕拍下，放上個人影音頻道「阿裕爬台灣Hiking in Taiwan」

阿裕受訪說，影片中的協作業者，可能上一組客人下山後，等幾天才會有另一團入山，推測是便宜行事，乾脆不拆帳篷，但帳篷不拆，營地如同被永久霸占，對於登山自組團的山友影響最為嚴重，往往只剩崎嶇不平、泥濘的營地，可供野營，若未來有其他業者仿效，整個湖區宛如成為業者私有地。

阿裕舉例，過去嘉明湖畔也曾有協作業者不拆帳篷，導致台東林管處限制嘉明湖畔露營，想不到相隔多年，宜蘭的加羅湖也出現類似案件。他們這次3人入山，僅搭一頂帳篷，但湖畔卻湧入滿滿空帳，另一旁炊事帳，還有數個空塑膠桶，若沒有山友入住，帳篷、炊事帳應該撤除下山。

他憂心，政府推出開放山林政策，希望不要因業者違規占用，導致加羅湖不再允許紮營，盼林政單位嚴加取締占用營地業者，還給山友清幽環境。

羅東林管處指出，14日晚間已依據影片內容聯繫該登山團隊，要求其撤除空帳，17日中午前，包含帳篷、炊事帳在內，業者已經全數拆除，允諾未來不會再犯。

羅東林管處說，加羅湖是宜蘭熱門的登山點，目前已將湖畔列為巡查重點，若未來有山友、登山團以空帳占地，將嚴加取締，若經山友舉報屬實，將會依據《森林法》等規定開罰，最重可處6個月以上，5年以下有期徒刑，或併科60萬元以下罰金。