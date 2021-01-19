北北基街頭藝人變成「一家人」 跨城市申請演出嘛也通

基隆市政府市務會議今天通過「基隆市街頭藝人從事藝文活動管理辦法」，修訂登記資格、條件、證照效期等規範，台北市、新北市和基隆市預計3月1日起，有關街頭藝人管理將同步，未來民眾在任一城市申請成為街頭藝人，就可在三個城市申請到開放展演空間演出。

台北市街頭藝人管理原採行許可制，街頭藝人應先行申請並通過審議，獲發許可證，才能在公共展演空間演出。北市府市政會議今天通過「街頭藝人從事藝文活動管理辦法」，廢除考證制，回歸市場機制。

基隆市文化局長陳靜萍說，為了尊重創作自由，孕育原創藝術，基隆市2018年就取消街頭藝人證照審議技能評比制度，目前共累計發出1091張證照。

基隆市政府市務會議今天也通過「基隆市街頭藝人從事藝文活動管理辦法」，修訂街頭藝人登記資格、條件、證照效期等規範，預計新北市政府明天通過相關辦法後，北北基3月1日起同步施行，民眾只要登記為北北基任一城市街頭藝人，就可申請在三市484個展演空間演出。