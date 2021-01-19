東部今年首場農民節大會 細數池農去年創下佳績

台東縣池上鄉農會今天舉辦今年東部第一場農民節慶祝活動，副縣長王志輝、農業處副處長馬志安恭喜並感謝農民辛勞。王志輝說，池上農會推動農業觀光有成效，未來縣府會持續協助各農會推動縣長饒慶鈴的「慢經濟」。 游玉櫻則感謝縣府與農會理監事、農民們的支持協助，新一年的挑戰期盼還有好成績。

王志輝表示，池上米是鄉內主要經濟命脈，去年成立直銷驛站平台成長58%業績，創造營業佳績。在總幹事游玉櫻帶領下，光池農就創下7億多元的營業額，歷年最佳；去年池農信用部也在全國311家農會中蟬聯「農業金融獎」營運卓越特優獎。

另外，池上農民拿下全台稻米達人冠軍賽有機米組冠、亞軍，獲第一屆「幸福農村金推獎」，綠色農遊體驗點獲台東縣三星級特優獎，洛神花料理比賽全國社會組第二名等，都是難得的成績。