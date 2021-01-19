防疫為重 七堵煙火嘉年華停辦
受到武漢肺炎（2019 冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，基隆市長林右昌今天表示，經過市府相關單位與地方人士討論後，一切以防疫為重，決定停辦今年的七堵煙火嘉年華活動。
林右昌在市務會議後的記者會指出，基隆市武漢肺炎通報個案累計有308例，其中298例排除、10例陽性，社區通報採檢累計469人已全部排除，目前居家隔離列管0人、居家檢疫350人、入住防疫旅館38人，在業者協助下，目前基隆市防疫旅館房間數共有92間，呼籲民眾配合防疫措施，確保國人健康。
林右昌表示，市府每年元宵節在七堵區舉辦的煙火嘉年華活動，經區公所與地方人士討論後，里長們也認為不該冒著不必要的風險，因此決定停辦今年的七堵煙火嘉年華活動，一切以防疫為重，做好防疫工作。
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