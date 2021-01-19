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農地長出鎮長拜年看板挨批 羅東鎮公所今火速撤除
宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡，被指控在農地設置拜年看板，違反農發條例規定，今鎮公所火速請廠商撤下，吳秋玲說，看板是委託業者設置，因地點失當，立即派員撤除。
吳秋齡的拜年看板，設在羅東鎮復興路二段，因看板直接設置在農地上，民進黨宜蘭縣黨部副執行長吳濬彥質疑違反農發條例。
吳濬彥指出，該塊土地在土地使用分區屬於「農地」，且位在羅東都市計畫保護區，依法農地僅供農牧生產，戶外廣告與使用性質不符，依法不能設置廣告。
吳濬彥質疑，吳秋齡的拜年看板，橫看、豎看都不向農業使用，為了個人宣傳，還從附近路燈，拉一條線「借電」打燈，為了個人宣傳，腦筋動到保護區農田上。
吳還在個人臉書製作對聯，稱「羅東鎮長吳秋齡，看板田中就地起」，橫批「鎮長最大」，不過吳的臉書貼文出來後，今鎮公所火速撤除看板。
吳秋齡回應說，看板是委託廠商設置，然廠商選址有誤，設在農地上，那是不對的，她發現後已立即要求廠商撤下，身為首長應遵守規定，她感謝各界的指正。
吳秋齡的拜年看板由公所發包施作，該塊看板另被質疑私接線到羅東鎮路燈電桿，對此，鎮公所補充，稱是廠商便宜行事，上週設置後，尚未完成驗收，已請承辦員、廠商針對看板做好把關。
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