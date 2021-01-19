台東停車新增歐付寶支付 逾期40天內可印單據超商補繳

台東縣政府今年停車繳費新增「歐付寶」線上支付平台，另開放民眾在停車資訊網查詢、補印40天內逾期停車單後，到指定便利商店繳費，不必再跑到收費處繳款；但超過40天依然要到停車管理中心繳費。

台東縣內停車費原有「車麻吉」、「Pi拍錢包」、「LINE Pay Money」、「JKOPAY街口支付」和「TTPush踢一下」5種多元支付管道，如今再增加歐付寶線上支付，只要綁定車號，可用手機繳費，系統也會提醒未繳費用，以免漏繳。

交觀處長余明勳表示，過去民眾常因遺失繳費單據或沒時間處理而逾期未繳費，以前要前往台東市傳廣路上的停車管理中心才能繳逾期費用，如今更新停車資訊網，可在停車日起40天內查詢，以手機條碼或補印紙本到縣內3大便利商店繳費。

交觀處交通事務科長賴宣愷說，如逾期未繳停車費，縣府會先以書面通知補繳，民眾需負擔相關行政費用；如催繳後仍未處理，將依道路交通管理處罰條例告發，可罰300元。