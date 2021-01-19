宜蘭4大宮廟不供應過年平安粥 縣府訂出吃粥防疫原則

新冠肺炎的醫護本土疫例頻傳，農曆年各宮廟習俗供應平安粥，也傳出為了防疫而取消。宜蘭知名的草湖玉尊宮及羅東震安宮取消供應，五結鄉四結福德廟取消並改發平安小點心，礁溪協天廟也會取消，縣府預計這兩天取消供粥的宮廟會陸續增加。

縣府民政處今天起統計停止供應平安粥的宮廟名單，縣衛生局長徐廼維說明，今年若有宮廟持續供應平安粥，請務必遵守「三大防疫原則」，由專人打食、使用一次性容器、設置用餐隔板保持距離，建議民眾如果要吃平安粥，最好自備容器帶回家吃，會比較平安。

根據縣政府之前統計，今年供應平安粥的宮廟分別是溪北103間、溪南95間，全縣合計198間宮廟，但因最近傳出醫護人員染疫，最早是冬山鄉草湖玉尊宮取消，這間主祀天公的宮廟每年從初一到初九供應平安粥，人潮川流不息。

羅東鎮震安宮也決定取消，另外以金土地公聞名的四結福德廟跟進取消供粥，改發平安小點心，每年發放的紅蛋還是有，給信眾帶回家呷平安；礁溪協天廟主委吳宏昱表示會討論決定取消供粥，確保大家平安；道教總廟三清宮也正在研議，是否要取消到初一到初九的供粥。