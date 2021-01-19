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搭公車尋寶趣 遊花蓮13智慧站牌合照上傳拿好禮

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府推出遊13智慧站牌拿好禮活動，鼓勵遊客搭公車旅遊。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府推出遊13智慧站牌拿好禮活動，鼓勵遊客搭公車旅遊。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府為鼓勵民眾搭乘公車旅遊，在13鄉鎮率先設置13座智慧站牌，提供即時的公車到站資訊，並推出「搭著公車尋寶趣」活動，21日起只要搭乘公車至指定的地景智慧站牌合照，就有機會獲得多項好禮與優惠券，吸引遊客走訪各鄉鎮，欣賞花蓮在地人文風情。

縣府為提升鄉鎮公共運輸服務，爭取372萬元經費，規畫建置13座功能性智慧站牌，以1鄉鎮1地景為特色，採用電子螢幕呈現車班現況、乘車票價、路線圖資訊等，並有中、英、日、韓、阿美族語字幕及語音，目前已完工，服務更多乘車遊客。

觀光處推出「尋寶找13鄉鎮地景智慧站牌」活動，民眾於1月21日起至2月28日搭乘公車，至指定的地景智慧站牌合照，即可獲限量整套地景智慧站牌明信片。各站前3名合照上傳的人，還能拿到時尚背包；率先蒐集到13個智慧站牌合照的前3名，再加碼贈送智慧運動手環。

觀光處表示，若想要快速找尋地景智慧站牌，可搭乘「308飯店接駁」公車至「七星潭站」，或是選擇303、310公車，至「吉安鄉公所（慶修院）、鳳林火車站、光復火車站」、「七星潭站、長春祠站」，更方便暢遊花蓮。

另外，遊客搭乘301至310公車與北花線回遊號時，用手機掃描QRCode，可獲得限定15家站牌周邊巷弄美食、好店數位優惠券，價值1600至1800元，方便好用又經濟實惠，提升花蓮觀光商機。

花蓮縣府推出遊13智慧站牌拿好禮活動，鼓勵遊客搭公車旅遊。記者王思慧／攝影
花蓮縣府推出遊13智慧站牌拿好禮活動，鼓勵遊客搭公車旅遊。記者王思慧／攝影
花蓮縣府推出遊13智慧站牌拿好禮活動，鼓勵遊客搭公車旅遊。記者王思慧／攝影
花蓮縣府推出遊13智慧站牌拿好禮活動，鼓勵遊客搭公車旅遊。記者王思慧／攝影

公車 火車站 阿美族

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