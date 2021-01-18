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原民也聽得懂 門諾醫院推族語衛教影片

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院推族語衛教影片，轉譯為太魯閣族、阿美族、布農族等三大族語衛教影片，讓部落年長癌友理解健康資訊。記者王思慧／攝影
門諾醫院推族語衛教影片，轉譯為太魯閣族、阿美族、布農族等三大族語衛教影片，讓部落年長癌友理解健康資訊。記者王思慧／攝影

原住民部落長輩就醫時，常因為聽不懂國語造成醫病溝通困難，因此，門諾醫院將癌症希望基金會所製作的癌症衛教影片，透過專業族語老師的協助，轉譯為太魯閣族、阿美族、布農族等三大族語衛教影片，讓部落年長癌友理解健康資訊，提升罹癌後的生活品質。

「真的很謝謝門諾醫院的用心」82歲的張姓布農族阿公說，自己是乳癌患者，雖然也聽得懂國語，但看了族語版的衛教影片後，不僅對於影片內容有更深刻的了解，也因為族語貼切，更落實照護原則。

門諾醫院癌症中心主任林斈府表示，藉由這些影片，讓部落長者透過母語的方式，對癌症的飲食以及相關副作用有更多的認識，不僅促進醫病關係的緊密，也透過族語的表達，讓更多只聽得懂族語的癌症患者，對自己的醫療照護更有信心。

本身為太魯閣族的門諾醫院癌症中心組長高雅雯說，2019年癌症希望基金會製作「營養師教你用正確飲食，向癌症治療六大副作用說掰掰」衛教影片，於是在獲得基金會的同意後，尋求專業的族語老師轉譯、配音，終於順利完成，同步放置於癌症希望基金會的官網上，讓各地有需要的部落族人都看得到。

看似簡單的轉譯，其實相當不容易，高雅雯說，光是醫療上的專業名詞，在不同的族群文化，翻譯上也有不同的說法，因此非常感謝族語老師協助，經過多次討論與修正，才能把醫療上的專業名詞翻成白話的族語，讓部落長輩聽得懂、容易做，身體健康更加分。

癌症治療 太魯閣族 患者

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