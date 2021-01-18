基隆知名豬腳店歇業 網友嘆只剩嘴裡的記憶
位於基隆市義二路巷內的排隊名店林家豬腳，老闆因健康問題今天起歇業，店家忙進忙出清空店內，有網友大嘆「以後只剩腦裡跟嘴裡的記憶了」。
店家今天忙著清理生財器具和卸下招牌，記者詢問是否會不捨，老闆灑脫表示，怎麼會不捨，身體若受不了，沒了命送去火化，看還會不會不捨。員工也說，健康重要，老闆身體不好，錢賺再多，失去健康的身體也沒用。
開業30多年的林家豬腳，濃郁的白湯搭配帶皮腿庫，深受許多老饕青睞，由於老闆身體不適，去年10月間，老闆曾向媒體表示「醬油用完」就要歇業，消息一出，時常中午不到門口就大排長龍。
店家去年12月26日在臉書（Facebook）公告，雖然醬油還沒用完，不過，老闆決定昨天是最後的營業日，店家也在臉書向顧客致謝，提到「天下無不散的宴席，十分感謝一路有你」，還不忘提醒網友注意防疫保重身體。
有網友留言大嘆「殘念」，以後吃不到了，還有人說，「全家都很喜歡你們家的好味道，祝福你們」、「以後只剩腦裡跟嘴裡的記憶了」、「不想面對這個事實」。
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