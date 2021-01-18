清潔公司積欠百萬薪資 員工申請勞資協調

基隆知名酒店餐廳部委外清潔公司積欠18名員工薪資約100萬，員工聯繫不上負責人向市府申請勞資協調，市府表示，排定明天召開勞資協調會，若協調不成，也會協助相關訴訟程序。

中央社記者多次撥打公司負責人手機，但都轉接語音信箱，無法取得回應。巷市議員張淵翔今天舉行記者會，王姓女員工表示，公司負責人去年底發薪水時，接連以妻子要植牙要花100萬、父親住院要花80萬元為由拖延，員工無奈只能隱忍，後來實在找不到負責人，年關將近要如何過年，只好向張淵翔和市府求助，希望能討回18名員工薪資。

王女指出，公司去年12月底通知到酒店領薪水，但連續4天都被放鴿子，18名員工每人月薪約2萬3000元，從去年11月、12月，和今年1月1日至10日薪資，加上公司負責人向員工的借款，合計積欠約100萬元。

此外，有員工指出，公司還規定每小時要扣20元飯錢，換算下來，洗碗員工時薪才130元，直到去年時薪才增加10元，且以往發薪水都用匯款，準時匯入銀行帳戶，但近半年卻時有時無，且員工都是到酒店領現金，有時還會拖延。

張淵翔表示，這群員工有原住民、外籍配偶、身心障礙人士，更有年紀超過70歲的員工，屬於社會上相對弱勢族群，盼市府能積極協助這群員工追討薪資。

市府社會處勞資關係科長林芬芸指出，已排定明天下午召開勞資協調會，若公司負責人未出席，協調將不成立，建議勞工朝勞動事件法程序由法院調解，相關訴訟過程中，市府也會啟動法律扶助協助勞工爭取權益。