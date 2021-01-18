聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆林家豬腳成絕響 老闆：身體受不了 保命重要
基隆排隊名店之一、義二路2巷林家豬腳今天起歇業，店家開始清空店內設備。外界好奇生意這麼好，停業會不會捨不得？林姓老闆說，身體受不了也沒辦法，如果忙到沒命，被送去火化，看會不會捨不得？
林家豬腳開業36年，清燉豬腳軟Q，清湯原汁鮮甜打出口碑，生意不錯，午餐時段常見顧客排隊。去年10月間傳出老闆考量身體健康，將在今年農曆過年前停業，不少人紛紛再去品嘗，導致排隊人潮更多。
「天下無不散的宴席，鍋裡沒煮不爛豬蹄」，基隆林家豬腳17日在臉書粉絲頁宣布當天是最後一天開店，「不敢說是基隆第一，但也略為小有名氣」，感謝消費者30多年來的捧場。
林姓老闆和員工今天開始清理店內生財器具，面對媒體記者關心會不會捨不得生意結束，林姓老闆回說，怎麼會捨不得？身體受不了沒辦法，還反問如果忙到沒命，被送去火化，看會不會捨不得？員工也說，想活久一點就該休息了，錢賺再多，沒健康的身體也沒用。
昔日用餐時段店外常見人排隊的名店，今天中午只見工人拆除設備，搬上貨車。不少人經過看見，都拿起手機拍照，留下最後記憶。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言