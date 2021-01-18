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基隆林家豬腳成絕響 老闆：身體受不了 保命重要

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆排隊名店之一、義二路2巷林家豬腳今天起歇業，店家開始「清空」店內設備。記者邱瑞杰／攝影
基隆排隊名店之一、義二路2巷林家豬腳今天起歇業，店家開始「清空」店內設備。記者邱瑞杰／攝影

基隆排隊名店之一、義二路2巷林家豬腳今天起歇業，店家開始清空店內設備。外界好奇生意這麼好，停業會不會捨不得？林姓老闆說，身體受不了也沒辦法，如果忙到沒命，被送去火化，看會不會捨不得？

林家豬腳開業36年，清燉豬腳軟Q，清湯原汁鮮甜打出口碑，生意不錯，午餐時段常見顧客排隊。去年10月間傳出老闆考量身體健康，將在今年農曆過年前停業，不少人紛紛再去品嘗，導致排隊人潮更多。

「天下無不散的宴席，鍋裡沒煮不爛豬蹄」，基隆林家豬腳17日在臉書粉絲頁宣布當天是最後一天開店，「不敢說是基隆第一，但也略為小有名氣」，感謝消費者30多年來的捧場。

林姓老闆和員工今天開始清理店內生財器具，面對媒體記者關心會不會捨不得生意結束，林姓老闆回說，怎麼會捨不得？身體受不了沒辦法，還反問如果忙到沒命，被送去火化，看會不會捨不得？員工也說，想活久一點就該休息了，錢賺再多，沒健康的身體也沒用。

昔日用餐時段店外常見人排隊的名店，今天中午只見工人拆除設備，搬上貨車。不少人經過看見，都拿起手機拍照，留下最後記憶。

基隆排隊名店之一、義二路2巷林家豬腳今天起歇業，店家開始清空店內設備。記者邱瑞杰／攝影
基隆排隊名店之一、義二路2巷林家豬腳今天起歇業，店家開始清空店內設備。記者邱瑞杰／攝影

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