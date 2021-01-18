宜蘭橋保留舊橋墩成為公共藝術 縣府宣布1月24全面通車

進出宜蘭市的主要橋梁「宜蘭橋」去年10月完成主橋面階段性通車，最近兩側人行道及自行車空間也完工，縣府今天宣布1月24日全面通車。這座橋最早是木橋到目前的鋼橋，這次特別保留部分橋墩、橋台及橋名牌，豎立解說牌回顧歷史，是一座兼顧通行安全及歷史文化的橋梁。

宜蘭橋是市區連結外地的重要橋梁，最早為木構造，民國28年改建為鋼筋混凝土橋梁，隨著交通量逐漸成長，民國57年在原橋的兩側各擴建4.15公尺，使橋寬到達15.8公尺。近年因橋梁老舊，又缺人行空間，且受橋梁太低恐阻礙排水，經由縣政府爭取經費進行橋梁改建，斥資5.11億元，於前年4月動工改建，原本預計去年12月底完工通車，縣府提早在10月25日完成第一階段，開放主橋面通行，後續剩下主橋兩側的人行步道及自行車道等工程。

宜蘭橋第一階段通車後，兩個月來大幅改善兩端進出交通，縣長林姿妙今天由交通處及文化局人員陪同了解工程進度、舊橋遺構保存情況及通車前準備工作。縣府交通處表示，工程團隊在去年底連續一、兩個月降雨的情況下，透過調整工項並利用為數不多的晴天加緊施工，如今民眾期盼橋梁兩側的人行道及自行車空間已經完成，步道的高度比主橋面低，而在上下主橋面的銜接處鋪得更平整，預計1月24日中午正式通車。