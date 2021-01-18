快訊

不小心公開「某醫院」真名！陳時中：部立桃園醫院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭橋保留舊橋墩成為公共藝術 縣府宣布1月24全面通車

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
宜蘭橋兩側的人行步道及自行車道已經完工，縣政府保留舊橋墩及橋台，並宣布1月24全面通車。 圖/縣政府提供
宜蘭橋兩側的人行步道及自行車道已經完工，縣政府保留舊橋墩及橋台，並宣布1月24全面通車。 圖/縣政府提供

進出宜蘭市的主要橋梁「宜蘭橋」去年10月完成主橋面階段性通車，最近兩側人行道自行車空間也完工，縣府今天宣布1月24日全面通車。這座橋最早是木橋到目前的鋼橋，這次特別保留部分橋墩、橋台及橋名牌，豎立解說牌回顧歷史，是一座兼顧通行安全及歷史文化的橋梁。

宜蘭橋是市區連結外地的重要橋梁，最早為木構造，民國28年改建為鋼筋混凝土橋梁，隨著交通量逐漸成長，民國57年在原橋的兩側各擴建4.15公尺，使橋寬到達15.8公尺。近年因橋梁老舊，又缺人行空間，且受橋梁太低恐阻礙排水，經由縣政府爭取經費進行橋梁改建，斥資5.11億元，於前年4月動工改建，原本預計去年12月底完工通車，縣府提早在10月25日完成第一階段，開放主橋面通行，後續剩下主橋兩側的人行步道及自行車道等工程。

宜蘭橋第一階段通車後，兩個月來大幅改善兩端進出交通，縣長林姿妙今天由交通處及文化局人員陪同了解工程進度、舊橋遺構保存情況及通車前準備工作。縣府交通處表示，工程團隊在去年底連續一、兩個月降雨的情況下，透過調整工項並利用為數不多的晴天加緊施工，如今民眾期盼橋梁兩側的人行道及自行車空間已經完成，步道的高度比主橋面低，而在上下主橋面的銜接處鋪得更平整，預計1月24日中午正式通車。

宜蘭橋不只是通行橋梁，更具有珍貴的歷史文化資產，縣文化局與縣史館合作彙整宜蘭橋由木橋、混凝土橋一路到鋼橋的歷史，並且在現場保留南側建於民國28年的橋台、南側第一座橋墩及四個橋名牌，未來在橋下空間設立解說牌，打造公共藝術樣貌，講述宜蘭橋的歷史風華。

宜蘭橋兩側的人行步道及自行車道已經完工，縣政府保留舊橋台及橋墩，宣布1月24全面通車。 記者戴永華/攝影
宜蘭橋兩側的人行步道及自行車道已經完工，縣政府保留舊橋台及橋墩，宣布1月24全面通車。 記者戴永華/攝影
宜蘭橋兩側的人行步道及自行車道已經完工，縣政府宣布1月24全面通車。 圖/縣政府提供
宜蘭橋兩側的人行步道及自行車道已經完工，縣政府宣布1月24全面通車。 圖/縣政府提供
宜蘭橋兩側的人行步道及自行車道已經完工，比主橋面低，縣政府宣布1月24全面通車。 圖/縣政府提供
宜蘭橋兩側的人行步道及自行車道已經完工，比主橋面低，縣政府宣布1月24全面通車。 圖/縣政府提供

人行道 自行車 文化局

延伸閱讀

竹縣十大交通建設 新豐、竹東、新埔3工程獲中央補助

發現臺灣／悠遊森活：與噶瑪蘭來一場自然盛會

血荒嚴重春節供給恐中斷！宜蘭政治人物不分藍綠籲捐血

輕軌大南環才通車就有機車事故 高雄市趕緊加強道安

相關新聞

基隆林家豬腳成絕響 老闆：身體受不了 保命重要

基隆排隊名店之一、義二路2巷林家豬腳今天起歇業，店家開始清空店內設備。外界好奇生意這麼好，停業會不會捨不得？林姓老闆說，...

宜蘭橋保留舊橋墩成為公共藝術 縣府宣布1月24全面通車

進出宜蘭市的主要橋梁「宜蘭橋」去年10月完成主橋面階段性通車，最近兩側人行道及自行車空間也完工，縣府今天宣布1月24日全...

新造35噸級巡防艇抵花蓮 提升海域執法能量

海巡署艦隊分署花蓮海巡隊新造巡防艇3590艇於今天抵達花蓮港，投入海上執法行列。第六海巡隊長賀華傑表示，該巡防艇具有機動...

李銅城轉任基議會秘書長 議長：秘書長空降的一定不行

基隆市政府原秘書長李銅城轉任市議會秘書長，議會今早舉辦布達就職典禮。議長蔡旺璉感謝基隆市長林右昌首肯「借將」，未來希望借...

瑞港公路落石坍方 暫單線雙向通車

花蓮瑞港公路（花64線）6.5公里今天道路坍方，道路有50公尺被落石覆蓋，雙向無法通行，警方在公路起點設置封鎖線，坍方路...

基隆火車站圓環、天橋 過年後拆

基隆市「國門廣場工程」農曆年後動工，基隆市長林右昌昨表示，基隆火車站前圓環、天橋都將拆除，讓市中心出現「天翻地覆」的轉變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。