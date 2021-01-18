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新造35噸級海巡防艇抵花蓮港 增在地執法能量

中央社 / 花蓮縣18日電

海巡署新造35噸級巡防艇今天航抵花蓮港，花蓮海巡隊特地舉辦「3590艇新艦」成軍典禮，歡迎加入花蓮海巡隊海上巡緝與防疫工作，提升花蓮海域巡防及執法能量。

海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」持續打造新一代海上執法艦隊，其中35噸級巡防艇預計建造52艘，其中第9艘配給花蓮隊的3590艇上午航抵花蓮港，在花蓮縣長徐榛蔚、花蓮海巡隊長賀華傑及海巡相關業務單位等見證下，3590艇正式成為花蓮海上巡緝與防疫工作生力軍。

賀華傑表示，海巡新造35噸級巡防艇，單艘造價新台幣8849萬元，採用2部高速主機，搭配高級船舶控制系統，最高航速可達45節、續航力達600浬，有效延長海上執勤時間。

賀華傑指出，新艦船體部分採用鋁合金材質，並強化船舷防撞功能，針對堅決不配合的違法船舶，將可採取強勢登檢作為，展現強力執法決心，有效防堵走私槍毒或未檢疫農漁產品入境。

賀華傑表示，新艦特別強化兼具消防滅火功能水砲，最大射程超過60公尺，有利於執行海上失火船隻救難任務，更能於取締、驅離違法作業船舶時，發揮強勢執法手段。

賀華傑指出，艦隊分署推動「籌建海巡艦艇發展計畫」規劃配置花蓮海巡隊3艘100噸級艇、4艘新式35噸級艇及2艘沿岸多功能艇，全面提升守護花蓮海域治安、漁民安全及救災救難能量。

徐榛蔚表示，花蓮縣擁有綿長海域，海上漁業發展及觀光產業興盛，為保障花蓮海域安全，每年皆舉行2次海上演練，有效提升海巡隊即時救援應變能力。

她並感謝海巡署及花蓮港務公司齊心協力，新造巡防艇配置將有效提升花蓮海域救援及查緝能量。

海巡署 徐榛蔚

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