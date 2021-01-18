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基市府秘書長上次出缺 林右昌堅持內升 二度出缺不表態

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議會今天舉辦秘書長布達就職典禮，基隆市長林右昌（右）和議長蔡旺璉都認為幕僚長要嫻熟地方政務和事務。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議會今天舉辦秘書長布達就職典禮，基隆市長林右昌（右）和議長蔡旺璉都認為幕僚長要嫻熟地方政務和事務。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長林右昌任內市府秘書長二度懸缺，林右昌今天表示，5年前秘書長出缺，很多人猜他會從外面找人，其實從頭到尾他都沒想過，最後由工務處長李銅城接任。李今天就任市議會秘書長，秘書長又出缺，媒體詢問是否依然內升？林回應「有好消息會跟大家報告」，未表態內升或外覓。

基隆市議會前秘書長葉景棟本月退休，議長蔡旺璉徵得林市長首肯，延攬李銅城接任。市議會今天舉辦秘書長布達就職典禮，蔡說思考繼任人選時，認為幕僚長很重要，空降的一定不行，基本條件要對基隆市政種種，鎖定李銅城並如願。

林右昌出席典禮致詞時呼應蔡的說法，指2014年底上任時，市府秘書長是許清坤。許屆齡退休後，當時的參議李國商代理一段時間，那時候他就反反覆覆，一直在思考那一位才是最適當的秘書長人選。

林右昌說，那時候很多人猜測新任市長，腦袋裡是不是在想從外面找市府秘書長？他要趁今天跟大家報告，其實從頭到尾他都沒想過這件事情。他心裡面想的跟蔡一樣，就是幕僚長必須對地方嫻熟，不只是對政務嫻熟，也要對地方事務嫻熟。

林右昌表示，市府秘書長承上啟下，要了解業務，要了解相關政府法令、規定，更要了解市府政策。另外也要有執行能力，要有所堅持，但身段必須柔軟，因為不能替市長在外面得罪人。

李銅城為何出線？林右昌說，他發現他李這個人很少讓長官去憂心或操心，李有政務官的思考，也有事務官（公務員）扎實的訓練跟歷練。李長期在都發、工務單位任職，當年基隆在拚市政，很多建設要推動，思考市長、副市長和秘書長三長的功能，最後挑選李銅城接任秘書長。

李銅城接任市議會秘書長後，林右昌指派市府參議楊桂杰代理秘書長。至於接任人選思考，是否跟5年前一樣內升？林表示，「有好消息會跟大家報告」，未正面回應。

林右昌 基隆 公務員

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