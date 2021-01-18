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李銅城轉任基議會秘書長 議長：秘書長空降的一定不行

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議會今早舉辦新任秘書長李銅城布達就職典禮，府會首長和議員合影。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議會今早舉辦新任秘書長李銅城布達就職典禮，府會首長和議員合影。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府原秘書長李銅城轉任市議會秘書長，議會今早舉辦布達就職典禮。議長蔡旺璉感謝基隆市長林右昌首肯「借將」，未來希望借重李讓議會更透明，府會更和諧。林右昌表示，李轉職對市府來說或許是個損失，不過對基隆市來講應該是一分貢獻，一分進步。

蔡旺璉說，市議會前秘書長葉景棟本月屆齡退休，他思考繼任人選，認為空降的不行，最基本的條件要對基隆市政種種，各種建設沿革都要非常清楚。早先時間還沒到沒人講，後來時間到了，大家知道是李，「所以沒人來講」，非常單純。

蔡旺璉表示，請李銅城接任議會秘書長是屈就，第一次和他商量，李說讓他考慮一下。等他考慮過後，還要徵求林市長首肯，大家都有默契，總算順利就任。未來要借重李的經歷，讓市議會更透明，讓府會更和諧，讓基隆一天比一天明亮。

林右昌出席布達典禮時說，說這幾年府會和諧，各項政務有序推動，李銅城居功厥偉。相信以李的能力、歷練跟人際關係，一定可以在市議會秘書長職務發光發亮。李離開市府團隊，他有萬分不捨。對市府來講或許是一個損失，不過對基隆市整體大的市政來講，應該是一分貢獻，一分進步。

李銅城表示，從臨時人員、科員、科長、副處長、處長到秘書長，在市府各階層工作都歷練過。這些歷練將有助於他處理府會溝通工作，扮演好橋梁的角色。李並公開對太太表達謝意，指過去在工務處長任內處理災害的時候，一個人根本忙不過來，還好有太太幫忙接電話，才能把工作做得更好。

基隆市議會今早舉辦新任秘書長李銅城（左）布達就職典禮，議長蔡旺璉歡迎他加入團隊。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議會今早舉辦新任秘書長李銅城（左）布達就職典禮，議長蔡旺璉歡迎他加入團隊。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議會今早舉辦新任秘書長李銅城（左）布達就職典禮，李公開感謝太太對他的支持。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議會今早舉辦新任秘書長李銅城（左）布達就職典禮，李公開感謝太太對他的支持。記者邱瑞杰／攝影

基隆 林右昌

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