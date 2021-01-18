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台東享慢活 旅宿業推連住2晚加1元住第3晚

中央社 / 台東縣18日電

為留住遊客在台東享受慢活，台東旅宿業推出連續住2晚，再付新台幣1元，就可住第3晚的優惠暖心防疫度假專案；活動自即日起至3月31日止。

台東縣觀光協會今天在娜路彎大酒店召開記者會，理事長潘貴蘭宣布，台東共有45家知名的旅宿業者參與此項優惠活動。但春節2月10日至16日及二二八假期2月27日至3月1日連假不適用，僅限官網及電話訂房；續住的第3晚，也分只限平日及不限平假日都可適用兩種。

加1元優惠住宿第3晚只限平日的飯店住宿業者共30家，加1元優惠住宿第3晚不限平假日的有15家。詳細內容可上台東縣觀光協會臉書粉專或台東縣觀光協會官網查詢。

潘貴蘭表示，來到台東若只住宿2晚太倉促了，所以大家犧牲營業利潤象徵性的只收1塊錢，就是希望旅人們能放慢腳步、更充裕、更舒心地悠遊美好台東，而且在疫情限制中，4天3夜也有類出國的感覺。

另外，台東知名的餐飲及伴手禮業者也共襄盛舉，消費紅藜養生料理滿600元加1元可購木虌果汁、伴手禮不限金額打卡按讚，加1元即購咖啡一杯等優惠。

台東 伴手禮

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