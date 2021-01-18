快訊

周玉蔻再爆案856身分 徐巧芯酸：中央記者會改至錄音室

花蓮瑞港公路坍方 單線雙向通行駕駛留意

中央社 / 花蓮縣18日電

花蓮縣瑞港公路花64線6.5公里道路坍方，阻礙道路通行，經員警到場查看，現場邊坡土石坍方占據道路，造成雙向無法通行，經瑞穗鄉公所派員清理後，目前恢復單線雙向通行。

連接花蓮縱谷瑞穗鄉與海岸豐濱鄉大港口的瑞港公路，今天上午花蓮縣警察局鳳林分局獲報，6.5公里處有土石坍方阻礙道路通行。

經員警到場查看，現場邊坡土石坍方占據道路範圍約50公尺，造成雙向均無法通行，員警立即一面疏導、一面通知瑞穗分駐所協助於瑞港公路西端0公里起點設置封鎖線；港口派出所於東端入口協助設立警告牌，奇美派出所於10公里處實施管制，並通知權責單位瑞穗鄉公所派員清理。

鳳林警分局呼籲用路人，隨時注意收聽電台路況報導或提早改道行駛，行經坍方路段應注意行車安全，並遵照現場指揮人員疏導，以免發生意外。

警察

延伸閱讀

解決流浪犬過多問題 花蓮擬進行誘捕絕育計畫

花蓮血庫缺血 部分醫院啟動限血

花蓮鐘表行火警 男全身60％燒燙傷送醫

花蓮女議員被爆偽單身假交往借款上百萬元 神隱不回應

相關新聞

瑞港公路落石坍方 暫單線雙向通車

花蓮瑞港公路（花64線）6.5公里今天道路坍方，道路有50公尺被落石覆蓋，雙向無法通行，警方在公路起點設置封鎖線，坍方路...

基隆火車站圓環、天橋 過年後拆

基隆市「國門廣場工程」農曆年後動工，基隆市長林右昌昨表示，基隆火車站前圓環、天橋都將拆除，讓市中心出現「天翻地覆」的轉變...

社區禁養寵物蔡適應推修法 山海觀社區設遛狗區解對立

台灣目前家狗數量有100多萬隻、家貓也有近百萬，現行「公寓大廈管理條例」除規範住戶飼養動物不得妨礙公衛和公安，還有霸王條...

林右昌6年前就預告 基隆火車站圓環蔣公銅像說「再見」

基隆市「國門廣場工程」農曆年後動工，將拆除基隆火車站前面的圓環。矗立圓環的先總統蔣中正銅像何去何從受關注。基市府發言人沈...

基隆半數公車2月1日起改從火車站南站廣場發車 轉乘更便利

基隆市公車每天發車近千班次，2月1日起3、4、6開頭的路線班次，將由公車總站改到基隆火車站南站廣場旁孝四路發車。公車處正...

花蓮血庫缺血 部分醫院啟動限血

血庫告急！由於連日寒流，導致全台嚴重缺血，其中花蓮平均每月需要3500袋血液，但自給量只有3000袋，其餘需向北部調血袋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。