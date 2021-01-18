花蓮瑞港公路坍方 單線雙向通行駕駛留意
花蓮縣瑞港公路花64線6.5公里道路坍方，阻礙道路通行，經員警到場查看，現場邊坡土石坍方占據道路，造成雙向無法通行，經瑞穗鄉公所派員清理後，目前恢復單線雙向通行。
連接花蓮縱谷瑞穗鄉與海岸豐濱鄉大港口的瑞港公路，今天上午花蓮縣警察局鳳林分局獲報，6.5公里處有土石坍方阻礙道路通行。
經員警到場查看，現場邊坡土石坍方占據道路範圍約50公尺，造成雙向均無法通行，員警立即一面疏導、一面通知瑞穗分駐所協助於瑞港公路西端0公里起點設置封鎖線；港口派出所於東端入口協助設立警告牌，奇美派出所於10公里處實施管制，並通知權責單位瑞穗鄉公所派員清理。
鳳林警分局呼籲用路人，隨時注意收聽電台路況報導或提早改道行駛，行經坍方路段應注意行車安全，並遵照現場指揮人員疏導，以免發生意外。
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