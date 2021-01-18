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瑞港公路落石坍方 暫單線雙向通車

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮瑞港公路今天發生坍方，大片落石覆蓋道路無法通行，於上午10點恢復單線雙向通車。記者王思慧／翻攝
花蓮瑞港公路今天發生坍方，大片落石覆蓋道路無法通行，於上午10點恢復單線雙向通車。記者王思慧／翻攝

花蓮瑞港公路（花64線）6.5公里今天道路坍方，道路有50公尺被落石覆蓋，雙向無法通行，警方在公路起點設置封鎖線，坍方路段已於10點恢復單線雙向通行，雙線通車尚需時間搶通。

鳳林警分局表示，奇美派出所於今天6時30分左右，接獲民眾報案，於瑞港公路6.5公里處有土石坍方阻礙道路通行，經員警到場查看，現場邊坡土石坍方佔據道路範圍約50公尺，造成雙向無法通行。

員警立即疏導交通，並通知瑞穗分駐所協助於於瑞港公路西端0公里起點設置封鎖線；港口派出所於東端入口協助設立警告牌，奇美派出所於10公里處實施管制，並通知權責單位瑞穗鄉公所派員清理，請用路人注意交通安全或改道行駛，並全力搶通道路。

鳳林警分局呼籲，用路人隨時注意路況或提早改道行駛，行經坍方路段應注意行車安全，並遵照現場指揮人員疏導，以免發生意外。

花蓮瑞港公路今天發生坍方，大片落石覆蓋道路無法通行，於上午10點恢復單線雙向通車。記者王思慧／翻攝
花蓮瑞港公路今天發生坍方，大片落石覆蓋道路無法通行，於上午10點恢復單線雙向通車。記者王思慧／翻攝
花蓮瑞港公路今天發生坍方，大片落石覆蓋道路無法通行，警方封鎖道路，於上午10點恢復單線雙向通車。記者王思慧／翻攝
花蓮瑞港公路今天發生坍方，大片落石覆蓋道路無法通行，警方封鎖道路，於上午10點恢復單線雙向通車。記者王思慧／翻攝

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