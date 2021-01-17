社區禁養寵物蔡適應推修法 山海觀社區設遛狗區解對立

台灣目前家狗數量有100多萬隻、家貓也有近百萬，現行「公寓大廈管理條例」除規範住戶飼養動物不得妨礙公衛和公安，還有霸王條款「法令或規約另有禁止飼養之規定時，從其規定」，立委蔡適等應推動修法。而基隆市有3千多住戶的山海觀社區，則採中立原則，設置遛狗區作法，化解住戶對立，成效不錯。

基隆市中正區有3千多戶的「山海觀」社區副主委曾秀菁說，社區養狗的住戶不少，因以前狗大便常到處都有，後來透過社區規畫想出辦法，找空曠的地點設溜狗區，並提供很可愛的狗便袋、點心等，並開設情緒管理等課程，養狗的住戶多會帶來這裡，不隨便亂逛。

她表示，管委會沒有公告禁養，但也不鼓勵養，只是和住戶當好朋友，減少對立，現在狗便少很多，投訴也少了，不管法令要如何修，社區採取中立的作法，讓大家取得共識，就不會在社區到處亂吠叫、排便，社區也乾淨多了。

台灣目前家狗數量有100多萬隻、家貓也有近百萬，現行「公寓大廈管理條例」除規範住戶飼養動物不得妨礙公衛和公安，還有霸王條款「法令或規約另有禁止飼養之規定時，從其規定」，也就是說，若社區訂定公約禁養，住戶想養寵物的權力就被剝奪，有動保團體認為此舉恐有違憲問題，也有民代提案修法，希望由住戶自行協調飼養規約，而不是直接禁養。