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社區禁養寵物蔡適應推修法 山海觀社區設遛狗區解對立
台灣目前家狗數量有100多萬隻、家貓也有近百萬，現行「公寓大廈管理條例」除規範住戶飼養動物不得妨礙公衛和公安，還有霸王條款「法令或規約另有禁止飼養之規定時，從其規定」，立委蔡適等應推動修法。而基隆市有3千多住戶的山海觀社區，則採中立原則，設置遛狗區作法，化解住戶對立，成效不錯。
基隆市中正區有3千多戶的「山海觀」社區副主委曾秀菁說，社區養狗的住戶不少，因以前狗大便常到處都有，後來透過社區規畫想出辦法，找空曠的地點設溜狗區，並提供很可愛的狗便袋、點心等，並開設情緒管理等課程，養狗的住戶多會帶來這裡，不隨便亂逛。
她表示，管委會沒有公告禁養，但也不鼓勵養，只是和住戶當好朋友，減少對立，現在狗便少很多，投訴也少了，不管法令要如何修，社區採取中立的作法，讓大家取得共識，就不會在社區到處亂吠叫、排便，社區也乾淨多了。
台灣目前家狗數量有100多萬隻、家貓也有近百萬，現行「公寓大廈管理條例」除規範住戶飼養動物不得妨礙公衛和公安，還有霸王條款「法令或規約另有禁止飼養之規定時，從其規定」，也就是說，若社區訂定公約禁養，住戶想養寵物的權力就被剝奪，有動保團體認為此舉恐有違憲問題，也有民代提案修法，希望由住戶自行協調飼養規約，而不是直接禁養。
與朝野立委提案修法的立委蔡適應表示，他自己有養寵物，了解公寓大廈管理條例授權社區可以規約禁制住戶飼養動物，這條法規對許多飼主所造成困擾，寵物不只是寵物，更是家人。但公寓大廈得以規約方式禁止住戶飼養寵物，造成鄰里爭執，衍生社會問題，這是需要修正的關鍵，他也和其他立委討論過，朝野對於修正這條法規的共識很高。
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