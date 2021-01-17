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林右昌6年前就預告 基隆火車站圓環蔣公銅像說「再見」

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市「國門廣場工程」農曆年後動工，將拆除基隆火車站前圓環，矗立圓環的先總統蔣中正銅像何去何從受關注。記者邱瑞杰／攝影
基隆市「國門廣場工程」農曆年後動工，將拆除基隆火車站前圓環，矗立圓環的先總統蔣中正銅像何去何從受關注。記者邱瑞杰／攝影

基隆市「國門廣場工程」農曆年後動工，將拆除基隆火車站前面的圓環。矗立圓環的先總統蔣中正銅像何去何從受關注。基市府發言人沈詠珮今天表示，桃園慈湖紀念雕塑公園是可能的落腳點，但尚未定案。

行政院長蘇貞昌今天到基隆港基港大樓，了解中央挹注基隆港市16項建設工程。國門廣場工程是其中一項，總經費4.66億元，交通部海洋觀光前瞻特別預算補助3.96億元，地方自籌7000萬元。

林右昌說，國門廣場今年農曆過完年就會開始動工，包括火車站前面的圓環、天橋都會拆除，讓基隆市中心區出現天翻地覆的轉變。

拆除基隆火車站圓環並不難，但圓環內有座蔣中正立像，如何處置讓市府頗費心思。沈詠珮表示，基市府已與桃園市政府觀旅局研商移往慈湖相關事宜，但最終處理方案目前還沒確定。

據了解，市府相關單位已有可能腹案，並進行交通動線等沙盤推演，防止可能的「突發狀況」。市府會如此謹慎，是因為基隆火車站前圓環內的蔣中正銅像，曾引發不同立場人士交鋒。

2015年2月基隆獅球公園的蔣公雕像遭人「砍頭」，敲成碎片。同年3月4日火車站前圓環的蔣中正銅像又被人噴漆，寫上「基隆大屠殺」、「勿忘308」等字眼。林右昌當時就說，銅像拆遷問題不必刻意凸顯，未來會在城市改造的過程中自然移除。

2017年2月27日當時的自由台灣黨主席蔡丁貴率領群眾到基隆，意圖拆除圓環蔣中正銅像。有人攀爬銅像，員警上前控制，警民爆發衝突。

抗議群眾後來用鐵桿架起鋼索，企圖套在銅像的脖子拉倒，被員警阻止，爆發第2波衝突。有部分人拉鋼索衝到馬路上，阻擋車輛通行，造成交通大打結，抗議行動約5小時才結束。

2017年3月8日基市府在海洋廣場舉辦228追思會，蔡丁貴率眾到場要求拆除蔣中正銅像。當時228受難家屬說，追思會出現抗議行為實在要不得，大家認同拆除銅像，但不該如此亂來。

基隆港 蔣中正 火車站

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