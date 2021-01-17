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基隆半數公車2月1日起改從火車站南站廣場發車 轉乘更便利
基隆市公車每天發車近千班次，2月1日起3、4、6開頭的路線班次，將由公車總站改到基隆火車站南站廣場旁孝四路發車。公車處正在南站廣場興建長廊候車亭，方便民眾搭車；交通處也規畫部分國道客運改行駛西岸高架橋上中山高，紓解忠二路車潮。
基隆市公車每天有近千班次，分成1到6字頭路線，自2月1日起，3、4、6字頭約近一半的路線班次將調整路線，並把發車地點從原總站，改到基隆火車站南站廣場旁的孝四路。
基隆市公車處長陳新埤說，因應國門廣場工程施工，規畫部分公車改從忠四路發車。未來城際轉運站完工啟用，還會再做調整。火車站南站廣場距離國光客運總站還有段距離，且忠四路道路也較寬，對當地交通應不會有太大影響。
交通處表示，火車站南廣場增設候車亭已在施工，完工後除能遮蔭蔽雨，火車旅客一出站就能搭公車，不用再穿越馬路，轉乘公共運輸工具會更便利。
市公車3、4、6開頭路線班次改由基隆火車站南站廣場發車，公車處考量可能衝擊忠二路交通，在維持機車族停車權益，保留停車格前提下，協調部分國道客運改行駛西岸高架橋上中山高，未來不再行駛忠二路，右轉孝二路後上中山高。
配合調整作業，交通處先前已請客運業者實際派車繞駛，確認路線及迴轉都可行，並開始進行號誌、標線等相關交通工程設施調整。
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