快訊

強烈大陸冷氣團發威！今晚明晨剩6度 周五變天全台有雨

高雄英迪格酒店傳「遭法拍29億」！業者：房客不受影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆半數公車2月1日起改從火車站南站廣場發車 轉乘更便利

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市公車3、4、6開頭的路線班次，2月1日起改由基隆火車站南站廣場旁孝四路發車，新建的長廊候車亭正在施工。記者邱瑞杰／攝影
基隆市公車3、4、6開頭的路線班次，2月1日起改由基隆火車站南站廣場旁孝四路發車，新建的長廊候車亭正在施工。記者邱瑞杰／攝影

基隆公車每天發車近千班次，2月1日起3、4、6開頭的路線班次，將由公車總站改到基隆火車站南站廣場旁孝四路發車。公車處正在南站廣場興建長廊候車亭，方便民眾搭車；交通處也規畫部分國道客運改行駛西岸高架橋上中山高，紓解忠二路車潮。

基隆市公車每天有近千班次，分成1到6字頭路線，自2月1日起，3、4、6字頭約近一半的路線班次將調整路線，並把發車地點從原總站，改到基隆火車站南站廣場旁的孝四路。

基隆市公車處長陳新埤說，因應國門廣場工程施工，規畫部分公車改從忠四路發車。未來城際轉運站完工啟用，還會再做調整。火車站南站廣場距離國光客運總站還有段距離，且忠四路道路也較寬，對當地交通應不會有太大影響。

交通處表示，火車站南廣場增設候車亭已在施工，完工後除能遮蔭蔽雨，火車旅客一出站就能搭公車，不用再穿越馬路，轉乘公共運輸工具會更便利。

市公車3、4、6開頭路線班次改由基隆火車站南站廣場發車，公車處考量可能衝擊忠二路交通，在維持機車族停車權益，保留停車格前提下，協調部分國道客運改行駛西岸高架橋上中山高，未來不再行駛忠二路，右轉孝二路後上中山高。

配合調整作業，交通處先前已請客運業者實際派車繞駛，確認路線及迴轉都可行，並開始進行號誌、標線等相關交通工程設施調整。

公車 基隆

延伸閱讀

過年後拆火車站圓環、天橋 林右昌讓基市中心天翻地覆

基隆市公車一半發車改孝四路 民憂國光加違停尖峰塞爆

相關新聞

過年後拆火車站圓環、天橋 林右昌讓基市中心天翻地覆

基隆市長林右昌今天表示，「國門廣場工程」農曆年後動工，基隆火車站前面的圓環、天橋都將拆除，讓基隆市中心區出現「天翻地覆」...

基隆半數公車2月1日起改從火車站南站廣場發車 轉乘更便利

基隆市公車每天發車近千班次，2月1日起3、4、6開頭的路線班次，將由公車總站改到基隆火車站南站廣場旁孝四路發車。公車處正...

花蓮血庫缺血 部分醫院啟動限血

血庫告急！由於連日寒流，導致全台嚴重缺血，其中花蓮平均每月需要3500袋血液，但自給量只有3000袋，其餘需向北部調血袋...

血荒嚴重春節供給恐中斷！宜蘭政治人物不分藍綠籲捐血

血荒再這麼下去，到了春節期間，宜蘭的血液庫存量恐怕告急，不敷使用。今天在宜蘭市五穀廟前的一場捐血活動，縣長林姿妙、市長江...

全台貧戶比率最高 台東縣120戶弱勢家庭受邀提早圍爐

台東縣政府社會處今天邀請120戶弱勢家庭代表在享溫馨提早圍爐，並致贈每人1000元春節紅包和生活物資。縣長饒慶鈴說，天氣...

中央挹注60億元 蘇貞昌：各部會合作讓基隆越來越漂亮

行政院長蘇貞昌今天上午到基隆視察，交通部政次王國材簡報時，洋洋灑灑列出交通部、內政部、文化部、環保署和漁業署共補助60....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。