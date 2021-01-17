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花蓮血庫缺血 部分醫院啟動限血

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮捐血站目前血庫各血型剩下4天，其中以O型血最缺，鼓勵民眾捐血助人。記者王思慧／攝影
花蓮捐血站目前血庫各血型剩下4天，其中以O型血最缺，鼓勵民眾捐血助人。記者王思慧／攝影

血庫告急！由於連日寒流，導致全台嚴重缺血，其中花蓮平均每月需要3500袋血液，但自給量只有3000袋，其餘需向北部調血袋。台北捐血中心花蓮捐血站表示，目前血庫各血型剩下4天，其中以O型血最缺，花蓮地區醫院已經不夠用，啟動限血，因此非急重症的病患皆須等待輸血。

花蓮捐血站長朱令如表示，每年逢年節前後，就容易發生血源短絀的狀況；農曆年節假期長，再加上天氣寒冷，感冒民眾多，挽袖捐血的人數大幅減少。尤其這1年受到COVID-19的疫情影響，血源勸募的狀況不如預期，民眾多卻步不捐血。

她說，冬天腸胃道出血、心血管疾病的患者特別多，民眾出門意願降低，連帶捐血意願也銳減，在用血量增加，但捐血量降低的情形下，血液庫存不足，部分醫院已啟動限血，僅有緊急狀況才會輸血。

朱令如指出，花蓮一直以賴仰賴台北捐血中心支援，但台北也鬧血荒，因此無法支援花蓮，導致庫存愈來愈低，各型血均未達7天安全庫存量，平均僅剩4天，最缺O型血。

花蓮捐血站表示，已積極聯繫機關團體、學校及部隊募血，也希望民眾踴躍挽袖捐血，捐血作業場所也都持續著各項防疫措施，做到「捐血安心，用血安全」，儲備年假期間的醫療用血，讓年假期間需要用血的病患也都能安心接受治療。請民眾至花蓮捐血站或中山捐血室捐血，幫助需要的人。

花蓮捐血站推動捐血月活動，鼓勵民眾挽袖捐血。記者王思慧／攝影
花蓮捐血站推動捐血月活動，鼓勵民眾挽袖捐血。記者王思慧／攝影

捐血中心

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