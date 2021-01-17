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過年後拆火車站圓環、天橋 林右昌讓基市中心天翻地覆

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天表示，「國門廣場工程」農曆年後動工，基隆火車站前的圓環、天橋都將拆除，中心區將出現天翻地覆的轉變。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今天表示，「國門廣場工程」農曆年後動工，基隆火車站前的圓環、天橋都將拆除，中心區將出現天翻地覆的轉變。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長林右昌今天表示，「國門廣場工程」農曆年後動工，基隆火車站前面的圓環、天橋都將拆除，讓基隆市中心區出現「天翻地覆」的轉變。

行政院長蘇貞昌今天到基隆港基港大樓，聽取交通部政務次長王國材簡報交通部、內政部、文化部、環保署和漁業署共補助60.66億元，挹注基隆內港及周邊區域的16項建設工程。國門廣場工程是其中一項，總經費4.66億元，交通部海洋觀光前瞻特別預算補助3.96億元，地方自籌7000萬元。

國門廣場基地舊原基隆火車站、忠一路、遊艇碼頭、陽明海洋館與基隆關包圍的區域，目前多為道路使用，未來將成為水岸休閒空間，預計2023年12月完成。

林右昌說，今年農曆過完年之後，國門廣場就會開始動工，包括火車站前面的圓環、天橋將會拆除，屆時基隆市中心區將會有天翻地覆的轉變。

林右昌表示，在國門廣場基地旁興建的基隆城際運轉站，今年7、8月間應也可以完工。城際轉運站規畫15席國道客運停靠席次，其實遠遠超過基隆地方通勤族的需求，原因是要超前部署，不只為基隆市、基隆港，更是為大台北都會圈擘畫，為未來的會展旅運智慧大樓和更多的國際、國內郵輪旅客預做準備。

基隆市政府今年10月2日舉辦城市博覽會，林右昌邀請蘇貞昌屆時來基隆「大驗收」，來看台灣未來港市發展的新樣貌。

林右昌說，以前的基隆人沒有機會走到基隆港邊，所以覺得基隆市很狹窄。不過只要走到基隆港邊，會發現這個城市還滿大的，因為整個內港地區比大安森林公園還大，把藍色水岸想成是綠色的開放空間，對基隆的都市想像就會完全不一樣。

基隆市長林右昌今天表示，「國門廣場工程」農曆年後動工，基隆火車站前的圓環、天橋都將拆除，中心區將出現天翻地覆的轉變。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今天表示，「國門廣場工程」農曆年後動工，基隆火車站前的圓環、天橋都將拆除，中心區將出現天翻地覆的轉變。記者邱瑞杰／攝影

林右昌 火車站

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