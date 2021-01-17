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血荒嚴重春節供給恐中斷！宜蘭政治人物不分藍綠籲捐血

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭民眾服務社及宜蘭五穀廟今天發起捐血活動，縣長林姿妙（中）呼籲民眾踴躍捐血。 圖／宜蘭捐血站提供
宜蘭民眾服務社及宜蘭五穀廟今天發起捐血活動，縣長林姿妙（中）呼籲民眾踴躍捐血。 圖／宜蘭捐血站提供

血荒再這麼下去，到了春節期間，宜蘭的血液庫存量恐怕告急，不敷使用。今天在宜蘭市五穀廟前的一場捐血活動，縣長林姿妙、市長江聰淵及立委陳歐珀等政治人物不分藍綠，呼籲民眾踴躍捐血，陳歐珀當場挽袖捐，每名捐血人獲贈電影票及白米。

進入秋冬季節是用血高峰期，最近3個月來用血量爆增，比往年更為明顯，導致血液庫存量嚴重不足，宜蘭捐血站統計截至1月16日止，庫存量只夠4.1天，其中A型血3.6天、B型5.3天、O型3.9天、AB型3.7天，未達到農曆春節前10天以上的安全庫存量，每天提心吊膽，很怕一旦重大用血需求時，恐怕不夠用。

捐血站分析血源嚴重不足的原因，包括在疫情使民眾少出門，接連陰雨及寒流來襲，降低大家的捐血意願，感冒的人多也是因素之一。

捐血中心除了在過年前1個月舉辦「捐血月」活動，宜蘭民眾服務社及宜蘭市五穀廟今天也發起捐血活動，包括縣長林姿妙、市長江聰淵、立委陳歐珀及縣議員林岳賢、黃定和、莊淑如、邱素梅及黃琤婷議員等人都到場，籲請民眾捐血。

台北捐血中心主任林敏昌特別趕來宜蘭，他感謝過去一年宜蘭社會各界及社團等愛心人士積極辦理捐血活動，為醫院的傷病患傳遞熱血關懷，善行義舉，造福無數傷病患者，也盼望大家都能擁有健康的身心，持續為捐血公益奉獻心力，讓愛不止息。

血荒之際，宜蘭縣立委陳歐珀呼籲民眾捐血，自己也帶頭捐。 圖／宜蘭捐血站提供
血荒之際，宜蘭縣立委陳歐珀呼籲民眾捐血，自己也帶頭捐。 圖／宜蘭捐血站提供
宜蘭民眾服務社及宜蘭五穀廟今天發起捐血活動，市長江聰淵呼籲民眾踴躍捐血。 圖／捐血站提供
宜蘭民眾服務社及宜蘭五穀廟今天發起捐血活動，市長江聰淵呼籲民眾踴躍捐血。 圖／捐血站提供

捐血中心 陳歐珀 林姿妙

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