中央挹注60億元 蘇貞昌：各部會合作讓基隆越來越漂亮

行政院長蘇貞昌今天上午到基隆視察，交通部政次王國材簡報時，洋洋灑灑列出交通部、內政部、文化部、環保署和漁業署共補助60.66億元，挹注基隆市、港的16項建設工程。蘇並到基隆港東岸3、4碼頭新建的旅運設施，肯定成功打造國際郵輪門戶新形象。

蘇貞昌上午9點抵達基隆基港大樓，王國材簡報中央部會補助16項市港建設，分別為東4、5碼頭及威海營區遷建、東3、4旅運設施增建工程、東岸郵輪廣場港區範圍工程、東岸郵輪廣場市區範圍工程、西岸旅運複合商業大樓、西2、3庫旅客中心整建、國門廣場工程、基隆城際轉運站工程、

愛一路停車場工程、海洋廣場延伸段工程、中正公園兒童遊憩場附近空間、山海城步道113巷步道工程、中正高架橋設施改善工程、信四路人行空間改善工程、山海城串聯再造計畫工程、文化中心整建工程和水環境改善計畫。

王國材說，16項工程總經費68.12億元，中央補助60.66億元，地方自籌7.46億元。中央補助款來自交通部50.52億元、內政部3.9億元、文化部2.54億元、環保署3.26億元和漁業署4000多萬元。

蘇貞昌說，非常欣賞基隆市長林右昌，因為通常一個首長只爭取一樣，但林是把整個基隆港完整的擘畫，然後一件一件實現。林要的建設是一個一個，不但有計畫，而且有節奏，就像堆積木一樣，可以看出林有眼光，學有專精，最重要的是蔡總統的關心，中央政府的全額補助。

蘇貞昌表示，建設不分藍綠，推動不分黨派，相關建設在完成前就先協調好，不要等到工程完再來談行政手續。基隆非常需要中央大力支持，蔡總統也一再交待指示，他特別請政院秘書長和政委協調，讓基隆的願望能夠早點達成。

蘇表示，未來全台灣各地的人都可以到基隆，在新的建築看著郵輪進港，這是其他地方看不到的景象，一定是基隆最有賣點的地方。「有政府，會做事，有能力，改變一座城市」，外界應該給林右昌加油，中央一定大力支持，各部會合作讓基隆越來越漂亮，越來越重要。