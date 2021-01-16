超會募！宜蘭縣消防局1年受贈14部救災車組 總值2758萬

宜蘭縣消防局慶祝成立滿100周年，今在羅東文化工場舉辦「蘭陽消防．百年風華」活動，除展示消防局留存的歷史文物、骨董消防車外，還有受贈的6輛救護車、7輛消防警備車、1輛山域運輸車、搶救器材1批等，總值達2758萬元，各類新裝備一字排開，場面壯觀。

消防局即日起至31日，在羅東文化工場舉辦消防文物展，為展現宜蘭地區打火弟兄的救難足跡，消防局向宜蘭酒廠商借有40多年歷史的骨董「敞篷版」消防車，比現行消防車少一號的「老學長」，擺放在展區正中央，成為整個展場焦點。

除骨董消防車，展區還有早期消防隊員訓練照片、用品，以及各類骨董救災用的錨子、消防栓、防火服等救災、救難裝備；另有多項新銳電子儀器，如生命探測儀、空拍機、熱顯像儀等，象徵新舊傳承。

宜蘭縣消防局有不少救災用裝備、車輛，多由民間慷慨捐助，以去年來說，就受贈14部各式救災、救護車輛，還有高價的救災器材，總值達2758萬元，今消防局也藉活動機會，向這些捐助單位、團體、個人致謝。